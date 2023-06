“Temptation Island 2023 è tutto una farsa”/ L’accusa choc di due fidanzati scartati ai casting

È polemica su Temptation Island 2023: arriva la testimonianza di un utente che avrebbe fatto i casting

Un ottimo esordio per Temtation Island 2023. La prima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha conquistato il pubblico di Canale 5, vincendo la sfida nel prime time. “Volete sapere il risultato che voi avete fatto ieri sera? Perchè l’avete fatto voi, primi Twitter in Italia, primi Twitter mondo, 3 milioni e seicento mila telespettatori circa e il 26% di share. Voi l’avete fatto. Grazie”, sono state le parole del conduttore, al settimo cielo per l’esito.

Mentre dunque Filippo e la produzione festeggiano per l’ottimo risultato, sul web c’è chi lancia la polemica. Stando a quanto fa sapere il Vicolodellenews, alcuni utenti, sotto un reel da loro pubblicato su Instagram, avrebbero fatto sapere di aver partecipato ai casting, svelandone retroscena e attaccando la redazione.

“Temptation Island è tutta una farsa”: l’accusa dal web

Un uomo ha fatto sapere di aver partecipato con la sua compagna ai casting per mesi, per poi essere ‘scaricati’ senza una motivazione per loro valida. Questa la testimonianza: “Ho mandato la richiesta e mi hanno telefonato dopo 10 minuti super interessati chiedendomi foto e social, diversi colloqui telefonici a me e alla mia compagna per andare nel villaggio per poi sentimi dire dopo 2 mesi che la redazione aveva coppie con motivazioni importanti e che non avrebbero potuto rinunciare. Ecco le coppie. È tutta una farsaaa!” L’uomo non è l’unico ad aver rilasciato questo tipo di testimonianza, lanciando dunque contro Temptation Island una pesante accusa.

