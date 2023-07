Temptation Island 2023, Francesca lascia il cast?/ Lacrime per il video di Manu: lo spoiler della 2a puntata

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono destinati alla rottura? Spunta il triste spoiler TV della seconda puntata di Temptation Island 2023

Francesca e Manu sono tra le coppie in balia di una crisi d’amore, nel cast di Temptation Island 2023, così come si rileva da un nuovo video spoiler della seconda puntata del format in arrivo. Mentre sale l’attesa generale dell’occhio pubblico, per il nuovo appuntamento di Temptation Island 2023 previsto in chiaro tv su Canale 5 e in streaming web su Mediaset infinity per il 3 luglio 2023, Francesca Sorrentino e Manuel Marra potrebbero essere prossimi alla rottura, dal momento che la giovane é protagonista di un’anticipazione piuttosto triste. Così come rivela un video postato dal profilo Instagram di Temptation Island, che anticipa il contenuto della seconda puntata del format sulle lovestory in balia delle tentazioni, Francesca finisce in lacrime.

Al consuetudinario pinneddu, nella seconda puntata all’orizzonte, in un consuntivo della condotta del fidanzato assunta nel villaggio dei fidanzati e le tentatrici, Francesca Sorrentino sembra assistere ad un rvm che la spiazza fino alle lacrime dettate dallo sconforto. Cosa scoprirà la giovane del fidanzato Manuel Maura potrà dirlo solo la seconda puntata di Temptation Island 2023, il format delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura in forte crisi, a Temptation island 2023

La fidanzata concorrente, Francesca Sorrentino, ha voluto che partecipassero insieme, con il fidanzato, al programma dei sentimenti, dicendosi stufa degli up & down nella sua storia d’amore, che sembra essere vicina all’epilogo definitivo, complici le tentazioni a Temptation Island 2023 . “Sono esausta, vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole, se stare con me o no”, racconta la 23enne, che non è più disposta a perdonare i continui allontanamenti del fidanzato. Quest’ultimo nel villaggio delle tentazioni intende mettere a dura prova i suoi sentimenti e capirà se è davvero innamorato di Francesca.

Francesca Sorrentino e Manuel Marra hanno vissuto insieme per un anno e attualmente sono di certo in una fase transitoria della loro storia. Sono fidanzati da due anni e quattro mesi e il loro fidanzamento è stato segnato da una serie di rotture, provocate dai continui tira e molla voluti da lui. “Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna. Da quando siamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte”, quest’ultime sono tra le altre parole di lei, rilasciate nel video di presentazione al programma.

