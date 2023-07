Temptation Island 2023, Francesca lascia il programma? / Lo sfogo é furioso: “Basta, non ce la faccio più!”

Temptation Island 2023, Francesca Sorrentino finisce in preda ad una crisi furiosa: lascia il format TV?

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sembrano destinati a lasciarsi, tra le coppie partecipanti a Temptation Island 2023, con una possibile uscita di scena della fidanzata dal docu reality sui tradimenti. Questa é un’ipotesi che si solleva alla visione del nuovo post di spoiler TV, che giunge sul profilo Instagram di Temptation Island 2023 rispetto alla nuova e terza puntata ufficiale del format delle tentazioni, la cui messa in onda é prevista nella prima serata del 10 luglio in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity.

“Basta adesso sono arrivata ai limiti della sopportazione -grida furiosa Francesca Sorrentino, alla presa visione di un video giunto al pinnettu di un bilancio consuntivo sul gioco intrapreso in coppia con il fidanzato Manuel Maura-, proprio non ce la faccio più!”. Insomma, l’ira di Francesca Sorrentino potrebbe preludere ad una rottura della coppia, anche nell’ottica di un ritiro dal programma sull’amore e le tentazioni di tentatori e tentatrici, condotto da Filippo Bisciglia. La fidanzata, nel villaggio delle fidanzate e i tentatori, potrebbe rivelarsi satura degli atteggiamenti assunti da parte del fidanzato nel villaggio dei fidanzati e in presenza delle tentatrici, fino a voler abbandonare il gioco made in Sardegna. Ma cosa sospinge l’ira di Francesca Sorrentino ad abbattersi contro il fidanzato Manuel Maura resta l’arcano da svelarsi solo alla presa visione della nuova puntata di Temptation Island 2023.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura si lasciano a Temptation Island 2023?

Nel frattempo, quindi spunta anche l’ipotesi della richiesta di un falò anticipato che Francesca potrebbe destinare al fidanzato Manuel, per chiedergli un confronto sulla loro lovestory, al fine di convenire insieme sul da farsi rispetto alla loro crisi d’amore. Francesca Sorrentino e Manuel Maura partecipano a Temptation Island 2023 all’età di 23 anni lei, lui 30, e sono entrambi di Roma. Si ritrovano in una fase transitoria della loro storia: è lei a chiamare la redazione per partecipare al programma in coppia con il fidanzato e vuole scoprire la vera natura dei loro sentimenti.

