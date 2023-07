Temptation Island 2023, Gabriela scoppia in lacrime per il fidanzato Giuseppe/ Spunta un filmato: lo spoiler

Temptation Island 2023, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono destinati a lasciarsi?

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara potrebbero lasciarsi nel mezzo del gioco avviato in TV, Temptation Island 2023. O almeno questa é l’ipotesi che si solleva alla presa visione di un video concernente lo spoiler TV della nuova e terza puntata di Temptation Island 2023, divenuto virale online. L’appuntamento del docu reality sui tradimenti é atteso in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, per la prima serata del 10 luglio 2023, condotta da Filippo Bisciglia.

E, intanto, tra un post e l’altro la pagina Instagram di Temptation Island 2023 spoilera l’assaggio dell’atteso appuntamento con un post condiviso nel web, un video che immortala Gabriela Chieffo mentre é in preda alle lacrime. Questo, alla presa visione di un videofilmato, che immortalerebbe il fidanzato Giuseppe Ferrara in atteggiamenti compromettenti assunto nel villaggio dei fidanzati e le tentatrici. Ma cosa spinga Gabriela Chieffo ad abbandonarsi alle lacrime per Giuseppe resta un arcano da svelarsi, alla presa visione del nuovo appuntamento di Temptation Island 2023.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara partecipano a Temptation Island, per una prova del loro amore

Gabriela Chieffo, 19 anni, e Giuseppe Ferrara, 24 anni, sono una delle coppie partecipanti al gioco di Temptation Island 2023. Fidanzati da 7 anni, i due protagonisti vogliono mettere alla prova il loro amore e la loro fiducia. La ragazza ha scoperto che il fidanzato si é iscritto in segreto e a sua insaputa a un sito di incontri, dando però il numero di lei e facendosi chiamare “American Boy”.

Che i due fidanzati siano destinati a lasciarsi nel mezzo del gioco delle tentazioni intrapreso a Temptation Island 2023? Chissà. Nel frattempo, inoltre, anche un’altra coppia di fidanzati che soggiorna all’isola delle tentazioni si direbbe sull’orlo di una pesante crisi d’amore.

