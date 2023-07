Temptation Island 2023: Giuseppe tradisce Gabriela, con Roberta? / Un video insinua il dubbio e…

Temptation Island 2023, Giuseppe ha tradito Gabriela con Roberta?

Cresce l’attesa dell’occhio pubblico per la nuova puntata di Temptation Island 2023, con il sospetto generale di un possibile bacio di Giuseppe Ferrara e Roberta De Grazia, all’insaputa della fidanzata del primo, Gabriela Chieffo. Nell’ultima puntata del docu-reality sui sentimenti e i tradimenti, in occasione del falò di confronto registratosi tra i fidanzati sui giorni vissuti a distanza tra loro- con la fidanzata ospite al villaggio delle fidanzate e i tentatori e il fidanzato ospite al villaggio dei fidanzati e le tentatrici- Gabriela ha ammesso di aver baciato il tentatore Fouad, dopo aver palesato nel programma della manifesta sofferenza per la vicinanza di Giuseppe alla tentatrice Roberta: “7 anni di prese per il cu**. Io ho visto cose su di te qui dentro dopo due ore. Ah tu non hai fatto niente? Svergognato- ha sentenziato la fidanzata, bacchettando il fidanzato -.Tu te ne penti? Mi sono vissuta sette anni di corna che mi hai fatto. Non volevi che andassi a ballare. Sí, mi sono baciata con lui. Mi sapeva prendere di testa e mi piaceva”.

Temptation Island 2023, Alessia Bottiglia e Davide Rosati si lasciano?/ Le previsioni sul falò di confronto

E non é tutto. Perché, dal suo canto, al confronto arbitrato da Bisciglia, invece Giuseppe ha chiarito alla fidanzata di non essersi mai spinto oltre, decidendo di evitare il bacio con la single Roberta: “Lui è più intelligente di te che ti diceva di non fare cazz***e. Io ti ho messo le corna? Ti sbagli. Cosa provo io? Io ti amo ancora e tu lo sai. Filippo io non l’avrei baciata la tentatrice”.

Pamela Camassa: "Ecco quanti chili ho perso all'Isola dei Famosi"/ "Filippo? Dopo Temptation Island andremo…"

Il video di Roberta insinua il dubbio sul bacio con Giuseppe

Eppure, però, un video postato da Roberta De Grazia a mezzo TikTok desta il sospetto generale nel popolo attivo online che Giuseppe abbia tradito la fidanzata a Temptation Island 2023, con un bacio alla tentatrice. Nel video “incriminato” la bionda tentatrice dà vita all’ipotesi sul bacio del tradimento titolando sibillina il TikTok con il messaggio “Vabbè ma almeno vi siete baciati?”. Questo, per poi palesare un’espressione facciale e gestuale che lascerebbe intendere che il sospetto bacio con Giuseppe ci sia stato, o almeno a detta dei più tra gli utenti che insinuano il dubbio tra i commenti social.

LEGGI ANCHE:

Temptation Island in onda anche in inverno/ Il reality raddoppia su Canale 5: conduttore e location

© RIPRODUZIONE RISERVATA