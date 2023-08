Temptation Island 2023, Greta ha paura che Mirko torni con Perla?/ Lei chiarisce: “Ecco cosa penso”

Greta Rossetti parla del fidanzato Mirko e della possibilità di un riavvicinamento all’ex Perla dopo Temptation Island 2023

Continua la storia d’amore nata tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti dopo Temptation Island 2023. Chi ha seguito l’ultima edizione del docureality sa che Mirko, alla fine del suo percorso, ha deciso di lasciare la fidanzata Perla Vatiero dopo circa quattro anni insieme e tre di convivenza. Una volta chiuso con la ragazza, Mirko ha proposto a Greta di viversi fuori e un mese dopo i due hanno annunciato di stare insieme. Ma non è tutto: hanno mostrato a Filippo Bisciglia e al pubblico di Canale 5 di aver fatto un tatuaggio di coppia, dicendosi innamoratissimi l’uno dell’altra.

Temptation Island, Vittoria e l'ex tentatore Daniele Schiavon stanno insieme?/ Uscita a 4 con Perla e Igor

Oggi Mirko e Greta stanno vivendo la loro prima estate da coppia, mentre Perla ha iniziato a frequentare il tentatore Igor. Nonostante Mirko abbia anche conosciuto la famiglia di Greta e sia già in ottimi rapporti con loro, qualcuno teme che il ragazzo possa tornare sui suoi passi e riavvicinarsi a Perla.

Greta Rossetti teme che Mirko e Perla tornino insieme? Le parole dell’ex tentatrice

È per questo che, quando Greta Rossetti ha deciso di aprire una box per le domande dei follower su Instagram, qualcuno le ha chiesto se non abbia paura che Mirko possa tornare insieme alla sua ex Perla. L’ex tentatrice ha però ammesso di non avere alcun timore; queste le sue parole: “Ragazzi io non ho paura assolutamente di niente. Io sono molto sicura di me e sono sicura di quello che do e ricevo. Non l’ho mai pensato minimamente. Lui è bravissimo a non farmelo pensare nemmeno per mezzo secondo… Quindi basta, vivo il momento. Sono felice, siamo felicissimi e stiamo benissimo. Perché dovrei pensare una cosa del genere?”

Temptation Island 2023, gli ex Daniele De Bosis e Vittoria Egidi si rivedono?/ La confessione

LEGGI ANCHE:

Carola Moroni, frecciatina a Francesca Sorrentino dopo Temptation Island/ La tentatrice frequenta Manuel e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA