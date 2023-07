Temptation Island 2023, Isabella e Manuel si sono lasciati?/ Silenzio rotto, dopo il falò di confronto

Temptation Island 2023: Isabella e Manuel si raccontano, dopo il falò di confronto finale

Isabella Recalcati e Manuel Marascio rilasciano le prime dichiarazioni a caldo, dopo l’uscita di scena a Temptation Island 2023, il programma in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, condotto da Filippo Bisciglia.

Partecipando al format estivo, i due fidanzati hanno messo a dura prova il sentimento che li vincola, a fronte di una crisi d’amore, dal momento che Manuel si sente spesso emarginato nella coppia e non all’altezza di Isabella e il suo tenore di vita alto, assunto in quanto giovane donna ambiziosa e amante del dinamismo del centro di Milano. Il ragazzo della periferia milanese, tuttavia, ha accettato la richiesta di Isabella per un falò di confronto immediato della coppia, giungendo all’epilogo del percorso in netto anticipo rispetto alla data della fine prevista per l’edizione corrente di Temptation Island 2023. La scelta di anticipare il falò, da parte di Isabella Recalcati e di comune accordo preso con Manuel, giunge a fronte delle lamentele del giovane registratesi ai suoi danni al format degli amori in balia delle tentazioni di tentatori per le fidanzate e tentatrici per i fidanzati. I fidanzati hanno terminato i loro percorsi con un dolce epilogo, ossia la scelta di uscire dalle dinamiche di Temptation Island 2023 come una coppia ancora unita, e ora arriva il primo bilancio consuntivo dei due. Per l’occasione, Isabella e Manuel Marascio non lesinano dichiarazioni sulla crisi d’amore tra loro, il che resta un problema da risolvere.

Il bilancio consuntivo della coppia di fidanzati

“Mi sono trovata bene con gli altri compagni- fa sapere la fidanzata rispetto all’esperienza vissuta a Temptation Island 2023 nel villaggio dei tentatori, lontana da Manuel-, però posso stare con un sacco di persone ma lui è lui. Io sono rimasta tanto male per le cose che ho visto”. Quindi, la verità di Isabella prosegue: “Mi sono sentita come se veramente ti chiedessi delle cose assurde. Cioè io non credo di chiederti delle robe assurde. Poi certo su delle cose ci dobbiamo sicuramente lavorare fuori. Ci dobbiamo lavorare proprio insieme, non tu da una parte e tu dall’altra”.

E la parola poi passa a Manuel, in un consuntivo sul percorso intrapreso a Temptation Island 2023 nel villaggio delle fidanzate, a distanza da Isabella : “Potevano esserci due milioni di ragazze dentro, tanto la mia testa era sempre a lsa Il fatto di non vedere mai video mi faceva stare male, perché non la vedevo. Quindi stavo impazzendo”.

A quanto pare, quindi, i due fidanzati non si sono lasciati neanche dopo l’uscita di scena dal programma del viaggio itinerante nei sentimenti.

