Temptation Island 2023, le riprese inizieranno a giorni/ Svelata la data

Temptation Island 2023: ecco quando inizieranno le riprese

Temptation Island, dopo un lungo periodo di stop, tornerà su Canale 5 quest’estate con i suoi intrecci amorosi. Il programma è molto amato dal pubblico, rimasto scontento della sua possibile chiusura definitiva. Ora, secondo l’indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni, creatore della fanpage Uomini e Donne, le riprese starebbero per iniziare.

“A breve inizieranno le riprese dei 21 giorni canonici. Come già detto, tra i single e le single che tenteranno le varie coppie, potremmo trovare qualche volto già noto in Uomini e donne” ha svelato l’influencer, secondo cui non mancano molti giorni all’avvio delle riprese di Temptation Island 2023. Ovviamente non si conoscono ancora le coppie che parteciperanno, ma la location sarà sempre la stessa delle scorse edizioni: il resort Is Morus Relais situata presso lo stabilimento balneare di Santa Margherita di Pula, in Sardegna.

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore sta proseguendo felice, anche al di fuori telecamere. In un’intervista al settimanale Mio, la sorella di Clizia ha svelato se parteciperebbe a Temptation Island insieme al suo fidanzato.

“Mi piace molto ma non credo potrei mai farlo. Non ho bisogno di mettere alla prova la fedeltà di Edoardo” ha chiarito Micol Incorvaia. Proprio lei che nella casa di Cinecittà ha trovato l’amore in modo totalmente inaspettato: “Probabilmente era l’ultima delle cose che immaginavo sarebbe successa. Tra l’altro, ho incontrato una persona che non credevo potesse esistere neppure fuori dalla Casa. Trovarla dentro è stato spiazzante. Soprattutto per me, perché faccio davvero fatica a innamorarmi”.

