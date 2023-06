Temptation Island 2023, pagelle 1a puntata: Isabella sorprende Manu al falò anticipato/ Spunta il tradimento

Temptation Island 2023, le pagelle della prima puntata a prima firma Il sussidiario.net: si tocca il fondo con Ale e Federico…

Ha ufficialmente il via la messa in onda di Temptation Island 2023, con la prima puntata di presentazione del cast dei protagonisti, le coppie di fidanzati e fidanzate messe alla prova del nove tv, in amore, alle prese con tentatori e tentatrici. La puntata opening del viaggio itinerante nei sentimenti, condotto in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, va in onda nella prima serata del 26 giugno 2023 e introduce le prime dinamiche del gioco, che possono dirsi “catchy”, accattivanti e dalle emozioni al cardiopalmo per l’occhio pubblico. E a margine dello spiccato dinamismo emerso del format re-entry in TV, a prima firma Il sussidiario.net, é possibile tracciare delle pagelle, in un bilancio consuntivo della prima puntata di Temptation Island 2023.

Chi è Roberta, tentatrice di Giuseppe a Temptation Island 2023/ Le avances al fidanzato di Gabriela e...

Gabriela e Giuseppe é la prima delle sette coppie in gioco, dopo 7 anni di amore. Lei sente di essere stata tradita nel profondo da lui. Eppure il fidanzato, a differenza sua “ha sempre avuto le sue libertà”. “Poi si iscrive a un sito di incontri con donne, con un mio numero e ho visto foto e chat compromettenti. Ma a stento parla italiano e si fa chiamare ‘American boy’…”, Lamenta Gabriela del fidanzato, che dal pinneddu lamenta della fidanza l’eccesso di gelosia: “io mi sono chiuso parecchio”. Parole che mandano la fidanzata in escandescenza, in una raffica di parole colorite: “basta*do… si metteva a parlare anche con le vecchie..’sto scemo…”. Al pinneddu, primo resoconto del gioco dopo la divisione della coppia con il fidanzato nel villaggio dei fidanzati e le tentatrici, Giuseppe nota i balli sexy di lei palesandosi stranito e stizzito: l’unica che balla davanti a tutti…”. Questo, mentre a Temptation Island 2023 Gabriela assiste ad un video compromettente dove lui sembra lasciarsi sedurre dalle grazie delle tentatrici e in particolare la single Roberta. Per il web, tra i commenti social più aggreganti all’attivo sulla pagina Instagram di Temptation Island, si tratta di un amore tossico, che non ha le giuste fondamenta per un futuro della coppia, con Giuseppe che pretenderebbe rispetto da Gabriela senza ricambiarlo. Voto 5.

Chi è Rebecca Forzoni, tentatrice Temptation Island 2023/ Dal comune denominatore nel cast, al negozio...

Vittoria e Daniele: la coppia é in crisi, a Temptation Island 2023. Questo, con la fidanzata che si dichiara fuori tempo per il sogno di diventare mamma e per lui, che si sente ingabbiato dal termine di scadenza fissato in un ultimatum dalla fidanzata, non ci sono presupposti per la concretizzazione del sogno di lei. Al primo pinneddu di resoconto della coppia, Vittoria scopre il fidanzato Daniele colpito dalla tentatrice Benedetta: “Lei é dolce una cifra, poi non si trucca…”, dichiara in un compromettente videoclip il fidanzato nel cuore di una notte di confidenze nel villaggio dei fidanzati e tentatrici. É la coppia di fidanzati dal più alto rischio di una rottura, anche a detta del web. Questo in primis perché i fidanzati palesano una spiccata incompatibilità concernente i progetti in cantiere per il futuro. Voto: 4.

Temptation Island 2023, chi sono i tentatori?/ Andrea Della Cioppa e Daniele Schiavon di Uomini e donne

Francesca e Manuel: é la storia di una coppia all’insegna del “tira e molla”, una sorta d’amore rollercoaster, vissuto dai fidanzati in balia degli up & down, anche prima di Temptation Island 2023. “Lui mi lascia e dopo ritorna”, lamenta lei. E il fidanzato, seppur non presentandosi come un “traditore” ammette la tendenza di un inguaribile amante della libertà dalle regole dell’amore di coppia: “ho forte il desiderio della mia libertà. Al primo pinneddu di resoconto, tuttavia, si registra la svolta. A Temptation Island 2023 Manuel ammette di essere stato con un’altra donna ogni volta che si allontanava dalla fidanzata storica. Francesca sbotta dal villaggio delle fidanzate: ” ma tu stai proprio fuori! Sei un cogl*one. Si merita un mare di merda”. Lui però si sente un leone in gabbia e la responsabilità della crisi di coppia non sarebbe sua: ” Lei è troppo gelosa, mi fa scappare via”. Interviene il conduttore Filippo Bisciglia, che chiede alla fidanzata in stato di choc se si voglia bene. “Forse non mi voglio bene per essere con questa persona”, ammette sconcertata la fidanzata, per poi proseguire lasciando intendere di non escludere una rottura certa con il fidanzato: “Non accetterei mai uno che mi mette le corna mentre lavoro….”. Lei però sembra non disdegnare le avances del tentatore Alberto. E il fidanzato potrebbe chiederle di mettere su famiglia con lui, dicendosi pronto a mettersi in discussione senza escludere una proposta di matrimonio entro la fine del reality: “devo capire se riprendermi la mia libertà e se sento che é la donna della mia vita le propongo un progetto importante”. Insomma, dell’amore che ha vincolato i fidanzati prima del via a Temptation Island, non tutto é perduto. Che possa ardere più forte il fuoco dell’amore, prima del falò finale? La speranza é l’ultima fiamma a spegnersi . Voto: 7.

Perla e Mirko: per i primi anni la coppia di fidanzati é stata vincolata da un amore vissuto in una relazione a distanza. Dopodiché, ad un certo punto della lovestory é la fidanzata a trasferirsi dal fidanzato. Si avvia la convivenza. Ma a Temptation Island 2023, Perla non é soddisfatta dal fidanzato, soprattutto per ciò che concerne la sfera dell’intimità: lei definisce lui apatico: “E lo stimolo in intimità mi passa, quello stimolo che nasce in reazione al fatto che il tuo compagno sia in grado di creare una situazione diversa, ogni volta. Voglio il fuego”. “Chi me lo fa un massaggio ai piedi?”, incalza i tentatori, lei, a Temptation island 2023. E il fidanzato non ci sta, in evidente stato di choc, mentre al pinneddu assiste al video in cui lei si lascia massaggiare il piede nudo: “é uno scherzo? Mi hai spento te e parli della mia apatia… da me non ti fai toccare e poi dopo un giorno ti fai toccare da lui?”. Per Mirko Perla non intende oltremodo stare con lui. E sembra proprio che non ci siano le reali intenzioni da parte di Perla di fare coppia fissa con Mirko. Allora perché tradire il fidanzato, quando lei può lasciarlo libero di cercare l’amore? Lui ama la fidanzata ma lei non gli corrisponde lo stesso sentimento. Voto: 3.

Arriva il primo falò di confronto anticipato, a Temptation Island 2023?

Isabella e Manu: la coppia é un balia di una crisi d’amore particolarmente sofferta da parte di lui, a Temptation Island 2023. Il fidanzato sogna un futuro della coppia, “ma con lei viviamo in due realtà diverse… lei vuole stare al centro di Milano e io sono di periferia”. Lui lamenta, alla base della crisi della coppia di sentirsi inadeguato per lei, in tutte le situazioni. E tra una confidenza e l’altra, il fidanzato versa anche lacrime amare nel villaggio dei fidanzati e le tentatrici di Temptation Island 2023. Una confessione amara che Isabella apprende alla visione di un video al pinneddu, a Temptation island, come una sorta di “tradimento” dinanzi all’occhio pubblico. La fidanzata di Temptation Island proprio non ci sta all’accusa di bullismo del fidanzato, tanto che arriva a chiedere un falò di confronto anticipato con il fidanzato. Insomma il gioco della coppia potrebbe chiudersi alla seconda puntata, ma l’epilogo dipenderà anche dalla scelta del fidanzato di accettare o meno il confronto in anticipo. La fidanzata garantisce a Temptation Island 2023 di non voler ferire il ragazzo, in alcun modo, lasciando intendere di lanciargli degli input per vedere il giovane spingersi al cambiamento per un amore di coppia sostenibile: “Lui non capisce che non intendo screditarlo”. Insomma, la protagonista di Temptation Island 2023 vorrebbe poter cambiare il fidanzato. A primo acchito sembra i due fidanzati sembrano dirsi dei preannunciati “ex” per le divergenze inconciliabili. Voto: 2.

Ale e Federico convivono da tre anni e mezzo e lei sogna futuro insieme, mentre lui sembra maturare prospettive rispetto al futuro di vita diverse. “Non mi ci vedo con lei tra vent’anni” ammette lui, incalzato dalle domande nel villaggio dei fidanzati. E al pinneddu di Temptation Island 2023 la fidanzata é in lacrime: “Non vuole un futuro con me e allora… Cosa sono, un passatempo?”. E l’opinione social si chiede per quale motivo la coppia sia in gioco a Temptation Island 2023, se non sussistono le basi per una vera lovestory. Voto: 1.

Alessia e Davide sono in balia di una crisi d’amore, a Temptation Island 2023, con la fidanzata che si sente “giudicata e non amata dal mio fidanzato al centro per cento, dopo il tradimento con un uomo di molti anni più grande”. Insomma Alessia ammette il tradimento inferto a Davide, in passato, a Temptation Island 2023. Tuttavia, non intende pagare oltremodo lo scotto dello sbaglio e ora chiede a Davide di essere guardata con gli occhi dell’amore. “Io avevo dei sospetti e poi l’ho scoperto”, fa sapere il fidanzato. Al pinneddu, lui sbotta a fronte delle confidenze della fidanzata nel villaggio delle fidanzate e i tentatori, palesando di non tollerare la condotta nel ruolo di fidanzata assunta dalla giovane: “é proprio una gatta morta!”. I due si direbbero piuttosto incompatibili tra loro a Temptation Island 2023, in particolare per l’occhio pubblico attivo in reaction sulla pagina Instagram di Temptation island. Voto: 3.













© RIPRODUZIONE RISERVATA