Temptation Island 2023, Perla sotto choc per Mirko: “Che nausea..”/ Lo spoiler della 5° puntata

Nell’attesa per il ritorno TV di Temptation Island 2023, la nuova e quinta puntata del docu-reality sui tradimenti si preannuncia a dir poco infuocata. O almeno questo é stando allo spoiler TV rilasciato dalla pagina Instagram del format in onda sulle reti Mediaset, relativamente alla puntata in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, nella prima serata di lunedì 24 luglio 2023.

In una serie di video esclusivi, il profilo Ig di Temptation Island 2023 anticipa al cospetto dell’occhio pubblico alcuni contenuti dell’atteso appuntamento, con in particolare la scena in cui Perla si palesa sotto choc alla visione di un filmato che vedrebbe il fidanzato Mirko assumere una condotta infedele e/o irrispettosa nei suoi riguardi, nel villaggio condiviso tra i fidanzati con le tentatrici: “Le cose che dice a me…oddio che vomito…che nausea, raga”, dichiara visibilmente provata, la fidanzata, così come emerge nell’annesso post.

Ma le sorprese non finiscono qui. Perché tra i protagonisti della nuova puntata, anche Francesca é chiamata al pinnettu, in un bilancio consuntivo sulla lovestory con il fidanzato: “Dai fatela partire subito… perché sto a morire di ansia”, dichiara la fidanzata, chiamata alla visione di un nuovo rvm del fidanzato, nell’annesso post.

Le altre anticipazioni TV della quinta puntata di Temptation Island 2023

E tra le altre anticipazioni, poi, spunta la reaction di Mirko, il fidanzato di Perla, a cui al fidanzato ricambia il “favore” del pinnettu. Il giovane, in reaction al viaggio nei sentimenti intrapreso con Perla ma a distanze debite da lei, in un nuovo sfogo esclama: “Io non lo so…cinque anni della mia vita…cosa ho fatto?!?”, chiosa nell’annesso post. Insomma, sembra proprio che Perla e Mirko siano la coppia di fidanzati più a rischio rottura, tra le altre protagoniste a Temptation Island 2023.

Staremo, quindi, a vedere cosa accadrà, alla visione della quinta puntata di Temptation Island 2023. Nel frattempo, intanto, Britney Spears é al centro di una polemica web…













