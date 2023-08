Temptation Island 2023: Perla Vatiero e Igor Zeetti si sono lasciati?/ Il messaggio sibillino

Temptation Island 2023, Perla Vatiero e Igor Zeetti si dicono addio?

Perla Vatiero e Igor Zeetti si sono lasciati in tempi record, dopo l’idillio recentemente avviato a Temptation Island 2023? É il quesito che si solleva spontaneo per l’occhio pubblico attivo nel web, dal momento che diversi indizi social vedrebbero la nuova coppia tv in balia di una sospetta crisi d’amore, con tanto di preannunciata rottura.

Temptation Island 2023, Mirko Brunetti: "Voglio bene a Perla, ma le cose cambiano"/ "Con Greta..."

I due volti noti all’occhio pubblico per la partecipazione a Temptation Island 2023 si sono uniti in una frequentazione intima seguita alla rottura registratasi tra Perla e il fidanzato storico Mirko, proprio nel mezzo del gioco tra i fidanzati e i tentatori, apparendo particolarmente complici.

Tuttavia, da giorni, il fandom congiunto di Perla Vatiero e Igor Zeetti, intanto, segnala l’assenza dai social di interazioni dei beniamini, come coppia. E il riferimento é in particolare al compleanno di Igor Zeetti, di cui il tentatore uscente di Temptation Island 2023 condivide con il web delle immagini esclusive che lo ritraggono nei celebrativi della data del suo compleanno. Ma nelle immagini social in questione, che il bel tentatore ha pubblicato via post e stories su Instagram, non vi é alcuna traccia di Perla Vatiero. Che la mora non si sia presentata all’occasione celebrativa non può, quindi, dirsi un’ipotesi azzardata, così come molto probabile sarebbe anche la possibilità che Igor e Perla abbiano troncato i rapporti in tempi record, nel post-Temptation Island 2023.

Temptation Island 2023: Daniele ed Edoardo sono diventati amici?/ "L'ho visto in difficoltà…"

Le dichiarazioni sibilline dell’ex Temptation Island, Perla Vatiero

E, intanto, per gli utenti più curiosi e a chi si chiede cosa ne sia stato della nuova coppia nata a Temptation Island 2023, Perla Vatiero sembrerebbe replicare con la rivelazione di un periodo vissuto under-pressure: “Sto riorganizzando la mia vita, non è stato semplice -fa sapere Perla nell’intervento rivelatorio-, non è ancora semplice. Ci tenevo tantissimo a ringraziarvi tutti per i tanti messaggi che mi state inviando, super positivi. Per voi può sembrare poco, ma a me danno davvero tanta forza per affrontare le giornate e il lavoro. […] In molti mi chiedete di fare una box domande, ma devo essere sincera: al momento non me la sento”. La confidenza sibillina di Perla Vatiero concessa al web, poi, prosegue: “Penso che nella risposta uno debba esprimere la verità di quello che pensa, e al momento io non mi sento di espormi. Sto passando un periodo abbastanza complicato, quindi non mi sento di farlo”.

Manuel Marascio choc dopo Temptation Island 2023: "Tentatrici ossessionate dall'apparire"/ "Non lo rifarei"

Intanto, l’ex Amici LDA potrebbe confermarsi tra i Big in gara a Sanremo 2024…











© RIPRODUZIONE RISERVATA