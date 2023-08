Temptation Island 2023, Perla Vatiero rivela un retroscena sul rapporto con Igor/ “Con i miei genitori…”

Perla Vatiero e Igor Zeetti, dal percorso a Temptation Island 2023 al bacio che “ufficializza” la coppia

L’edizione 2023 di Temptation Island è stata forse tra le più seguite degli ultimi anni; le vicissitudini sentimentali delle coppie protagoniste e le “angherie” dovute alla presenza di tentatrici e tentatori hanno incollato al teleschermo milioni di appassionati. Dopo settimane dalla conclusione del reality, sui social continuano a tenere banco le nuove dinamiche amorose dei protagonisti, molti dei quali alle prese con nuove liaison con alcuni dei protagonisti del programma. In particolare, sotto la lente d’ingrandimento risulta esserci Perla Vatiero – ex di Mirko Brunetti – e attualmente impegnata con il tentatore Igor Zeetti.

Durante l’esperienza a Temptation Island 2023, Perla Vatiero sembrava avere tutte le intenzioni di proseguire il rapporto con l’ormai ex fidanzato Mirko Brunetti. Il forte interesse di quest’ultimo per la tentatrice Greta Rossetti ha però spinto la giovane a guardarsi intorno, rassegnata al destino della sua relazione. Ad attirare la sua attenzione è stato il tentatore Igor Zeetti con il quale anche fuori dal reality sembra aver instaurato delle buone basi per una relazione. L’ufficialità del loro rapporto è arrivata praticamente nei giorni scorsi con un video che ha scatenato il web: un bacio appassionato che suggella l’inizio della liaison tra i due ex volti di Temptation Island 2023.

Perla Vatiero e Igor Zeetti, ancora nessuna presentazione in famiglia: “Una decisione di entrambi…”

Dopo il video del bacio tra Perla Vatiero e Igor Zeetti, la curiosità dei follower ha raggiunto picchi incredibili. In particolare, la giovane è stata tempestata di domande sui social e ad alcune curiosità – sfruttando il box domande di Instagram – ha risposto senza particolari giri di parole. Come riporta Leggo, l’ex volto di Temptation Island 2023 ha raccontato ai fan per quale motivo non ha ancora deciso di presentare la nuova fiamma – l’ex tentatore Igor Zeetti – ai suoi genitori.

“Non ragazzi, adesso è presto. Ogni cosa ha il suo tempo; ci tengo a precisare che è una scelta presa da entrambi. Per il momento lui ha conosciuto solo mia sorella e io le sue sorelle“. Queste le parole di Perla Vatiero su Instagram – riportate da Leggo – in riferimento alla curiosità di un follower rispetto alla nuova liaison con l’ex tentatore di Temptation Island, Igor Zeetti. Dalle sue parole si evince la chiara volontà di entrambi di procedere con i piedi di piombo per evitare di bruciare tappe fondamentali.











