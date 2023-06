Temptation Island 2023, quando iniziano le riprese e cast/ Svelati i primi tentatori, interviene la Mennoia

Temptation Island 2023, quando iniziano le riprese e i primi nomi del cast

C’è grande fermento e curiosità intorno alla nuova edizione di Temptation Island. Il format torna ufficialmente dopo un anno di stop e i fan del programma sono in attesa di scoprire chi saranno i protagonisti di questa edizione. A dare aggiornamenti in merito attraverso i propri social sono gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, che svelano non solo la data di inizio delle riprese, ma anche il nome del primo tentatore.

“Le riprese di Temptation Island inizieranno il 6 giugno a Cagliari e Gianluca Costantino sarà uno dei corteggiatori”, si legge nel post pubblicato su Instagram. Il nome citato è dunque quello dell’ex gieffino, nonché presunto flirt di Soleil Sorge.

Spoiler su Temptation Island 2023: interviene Raffaella Mennoia

Le indiscrezioni sono poi proseguite. Un utente ha risposto alla Instagram story di Deianira, facendo un’ulteriore rivelazione su Temptation: “Ciao Deia! Un amico del mio fidanzato mi ha detto che forse ci sarebbe stato anche Federico Breschini, ex corteggiatore di Federica (Aversano, ndr)…Lui ora lavora da Profumo e anche alla Rambla…” si legge nel messaggio. Infine è stato Amedeo Venza a rivelare la presenza di un altro ex del dating show di Maria De Filippi: “A proposito di Temptation Island, tra i tentatori ritroveremo un’altra vecchia conoscenza! Ex scelta! E son contento per lui!”

Poco dopo la diffusione di queste prime indiscrezioni sul cast di Temptation Island 2023, l’autrice Raffaella Mennoia è però intervenuta sui social, chiarendo: “Gli spoiler prima che inizii un programma tv sono ad unico vantaggio di chi li scrive. A totale svantaggio del protagonista.” Un messaggio che potrebbe significare l’esclusione in extremis di Gianluca proprio a causa della diffusione di queste anticipazioni.

