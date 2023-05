Temptation Island 2023, rivelato il numero di coppie a partecipare/ Tutte le novità

Temptation Island 2023, numero di coppie e inizio registrazioni: l’indiscrezione

Temptation Island sta per tornare nelle caldi estati di Canale 5 e alcuni dettagli sono già trapelati. Nonostante il periodo di stop, il programma ha avuto un successo clamoroso tanto che il pubblico ha chiesto numeroso il suo ritorno. In molti non vedono l’ora di carpire nuovi dettagli legati allo show, ebbene ci sono delle novità!

A rivelare le ultimi indiscrezioni ci ha pensato Davide Maggio: “Possiamo anticiparvi che, al momento, l’inizio delle registrazioni è fissato per venerdì 9 giugno. Possiamo, inoltre, anticiparvi che la scelta dei fidanzati e delle fidanzate, che metteranno alla prova il loro amore, non è ancora conclusa. Le coppie, chiamate a separarsi fisicamente durante tutta la durata della trasmissione, saranno sei o forse sette” si legge sul portale. Filippo Bisciglia sembra confermato al timone del programma che andrà in onda con la sua decima edizione.

Temptation Island le voci sull’inizio delle riprese: ecco quando

Alcuni giorni fa, sono cominciate ad emergere rumor sull’inizio delle riprese di Temptation Island, atteso show di Mediaset. A rivelare nuovi dettagli è Lorenzo Pugnaloni, creatore della fanpage di Uomini e Donne, che ha svelato approssimativamente la data delle riprese.

“A breve inizieranno le riprese dei 21 giorni canonici. Come già detto, tra i single e le single che tenteranno le varie coppie, potremmo trovare qualche volto già noto in Uomini e donne” ha svelato l’influencer. Al momento non si hanno soffiate sui possibili concorrenti, ma com’è accaduto nelle scorse edizioni è molto probabile scorgere volti noti del dating show, condotto da Maria De Filippi. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi e informazione sulla decima stagione di Temptation Island.

