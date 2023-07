Temptation Island 2023, terza puntata/ Diretta: Giuseppe innamorato di Roberta e non di Gabriela?

Temptation Island 2023: diretta e commento della terza puntata 10 luglio 2023

Ritrovatisi al falò di confronto, i due fidanzati di Temptation Island 2023, Giuseppe si rende protagonista di un rvm choc per la fidanzata Gabriela. Il video mostra il fidanzato mentre é in atteggiamenti complici con la tentatrice Roberta, conosciuta al programma delle tentazioni. Nel video il giovane scrive un messaggio top secret alla tentatrice, per poi ammettere a quest’ultima che non disdegnerebbe un loro incontro fuori dal gioco televisivo. Una verità troppo scomoda per Gabriela , che non ci sta a scoprirsi “cornuta”. E intanto, tra i telespettatori attivi online, c’é chi sarebbe pronto a scommettere che Giuseppe sia innamorato di Roberta e non di Gabriela. (Agg. Di Serena Granato)

Giuseppe chiede il falò

Le vicende di Temptation Island proseguono con la inaspettata richiesta di Giuseppe, avanzata alla fidanzata Gabriela, per mezzo della produzione del format. É quella di un falò di confronto immediato con la fidanzata, in quanto Giuseppe non intende oltremodo vivere clandestinamente i suoi reali sentimenti, anche fingendo amore verso la compagna quando desidera “la terza incomoda”. “Ho dato a fatica un abbraccio -fa sapere Giuseppe, lamentando poi la vicinanza di Gabriela al tentatore a lei più vicino-. Che devo capire più? É arrivata al limite! Devo farla godere con il nuovo fidanzato?”. Che i due fidanzati siano prossimi alla rottura?

Giuseppe fa piangere Gabriela

L’appuntamento TV fa, poi, focus sull’altra coppia TV concorrente, formata da Giuseppe e Gabriela. I due fidanzati sembrano vivere una durissima crisi d’amore, con la fidanzata che assiste alle immagini di un rvm in cui il fidanzato ammette di desiderare un’altra donna in gran segreto , una confessione riservata nel villaggio dei fidanzati e le tentatrici. “Tu vorresti avere lei a casa, la tua donna, peró vuoi avere pure l’altra”, ammette Giuseppe, provocando le lacrime di Gabriela. (Agg. Di Serena Granato)

Alessia e Davide lasciano il programma

La nuova nonché terza puntata di Temptation Island 2023 si apre con le esclusive immagini del nuovo falò di confronto che Davide ha richiesto alla fidanzata Alessia. I due fidanzati giungono quindi ad una scelta, ancor prima della data di chiusura del programma. Davide intende fare chiarezza sui sentimenti condivisi con Alessia, a fronte dei pochi giorni del gioco sull’amore in balia delle tentazioni intrapreso in tv. La scelta dei fidanzati? Alessia si presenta al falò di confronto con Davide e i due scelgono di lasciare il programma confermandosi una coppia. Questo con la riserva di Alessia: “Davide, però, non deve più farmi sentire sbagliata…” (Agg. Di Serena Granato)

Le anticipazioni e diretta terza puntata

Come ogni lunedì, oggi 10 luglio, in prima serata, canale 5 trasmette la terza ed imperdibile puntata di Temptation Island 2023. Il viaggio nei sentimenti raccontati da Filippo Bisciglia continua e, nel corso della nuova puntata, le sei coppie ancora in gioco, affrontano nuovi momenti difficili. Dopo l’addio di Isabella e Manu che, al termine di un confronto sincero, hanno lasciato insieme il programma, le altre coppie stanno continuando a mettere alla prova i propri sentimenti. Tra le coppie protagoniste della terza puntata c’è quella formata da Davide e Alessia. I due sono fidanzati da undici anni, ma stanno attraversando una crisi profonda da quando Davide ha scoperto il tradimento della fidanzata.

Alessia, infatti, ha avuto per circa due anni una relazione extra e nonostante abbia fatto di tutto per riconquistare la fiducia di Davide, non ci è ancora riuscita. Davide, infatti, ammette di non fidarsi di lei e le prime immagini di Alessia con i tentatori ha riportato a galla le sue paure. Davide, infatti, furioso per l’atteggiamento affettuoso della fidanzata, ha deciso di chiedere il falò di confronto. Alessia accetterà?

Temptation Island 2023: Daniele in crisi per Vittoria

Un’altra coppia che sta piacendo molto al pubblico è sicuramente quella formata da Daniele e Vittoria. I due convivono da tempo, ma Vittoria non è sicura di poter avere un futuro con Daniela. Lei, infatti, vorrebbe un figlio mentre Daniele ritiene che i problemi da risolvere siano ancora tanti prima di pensare a mettere su famiglia. All’interno del villaggio, i due hanno raccontato di discutere tanto e di non parlarsi anche per giorni. Durante i primi falò, sia Vittoria che Daniele non hanno ricevuto piacevoli sorprese. Entrambi si sono confidati con i rispettivi compagni d’avventura mantenendo la distanza con tentatori e tentatrici.

Almeno fino a stasera. Dalle anticipazioni, infatti, pare che Daniele vedrà un video di Vittoria che lo metterà a dura prova. Dopo aver visionato le immagini della fidanzata, Daniele perde la pazienza e, uscendo dal pinnettu, sbotta: “Sono indeciso se calmarmi o spaccare tutto. Se ne andassero a fan**lo tutti e due”.

Temptation Island 2023: nuove lacrime per Gabriela

Sarà una puntata particolarmente difficile anche per Gabriela. Nella scorsa puntata, la 19enne, dopo aver visto l’avvicinamento del fidanzato Giuseppe alla single Roberta, aveva ipotizzato di poter chiedere un falò di confronto. A farle cambiare idea sono state le altre fidanzate, ma nella puntata in onda oggi, Gabriela avrà un nuovo crollo di fronte alle nuove immagini di Giuseppe con la single Roberta. “Non ce la faccio più”, le parole pronunciate tra le lacrime da Gabriela che, in compenso, è diventata un vero idolo del web.

Brutte sorprese in arrivo anche per Mirko che non prenderà bene le immagini della fidanzata Perla alle prese con la conoscenza di un tentatore mentre Francesca continua a non gradire le parole di Manuel. Come sempre, anche la terza puntata di Temptation Island 2023 può essere vista in diretta televisiva e in diretta streaming su Mediaset Infinity.











