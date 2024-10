Temptation Island 2024, cosa succederà nella sesta puntata

Continua il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2024 con la sesta puntata di stasera martedì 15 ottobre. Si tratta del penultimo episodio prima della fine del reality che anche nella sua versione autunnale ha riscosso tanto successo. A narrare le turbolente vicende delle coppie ci sarà come sempre Filippo Bisciglia che ad un passo dalla finale accompagnerà verso il falò di confronto gli ultimi concorrenti. Come sappiamo, a Temptation Island 2024 non c’è tregua e i tentatori continuano a mettere alla prova fidanzati e fidanzate per vedere fino a dove si spinge il loro amore e se vale la pena continuare la relazione.

Anche quest’anno Temptation Island 2024 è stato seguito da tantissimi spettatori con uno share altissimo e quasi 3 milioni e mezzo di persone che hanno seguito le vicende di ogni coppia. I più chiacchierati in assoluto sono stati Diandra e Valerio, ormai usciti insieme dopo un secondo falò a sorpresa e Anna e Alfred, che sono usciti separati con un confronto finale memorabile e tante polemiche sui social per via del comportamento del fidanzato con la tentatrice Sonia Costantini. Questa sera la sesta puntata si concentrerà prevalentemente su Giulia e Mirco e Millie e Michele.

Temptation Island 2024, anticipazioni del 15 ottobre: falò tra Giulia e Mirco?

Una delle coppie più attese per stasera a Temptation Island 2024 è quella composta da Giulia e Mirco. Dove siamo rimasti con loro due? Dopo che la ragazza si è rifiutata di partecipare al falò richiesto dal fidanzato nello scorso episodio, pare essersi finalmente decisa ad incontrare il suo fidanzato. Anche se Giulia non è mai caduta alle avance del tentatore Bruno, a Mirco non è affatto piaciuto l’atteggiamento del single e non è più riuscito a sopportare di vederli insieme nell’altro villaggio. Giulia vuole un confronto per capire se oggi c’è qualcosa da salvare nella loro storia d’amore.

Si passerà poi a Millie e a Michele, che sono in crisi ormai da diverso tempo dato che lui vede la sua fidanzata come troppo immatura e concentrata su sé stessa. Michele, come ha confessato a tutti i ragazzi nel villaggio, vede Millie non ancora pronta ad iniziare qualcosa di importante, come avere una famiglia insieme e costruire una relazione solida. D’altro canto, a Temptation Island 2024 la ragazza si è legata particolarmente a Stefano, il tentatore che si è detto molto attratto dal suo fisico e che le ha regalato anche un profumo e un vestito.

Penultima puntata di Temptation Island 2024, quanto manca alla finale?

Alla finale di Temptation Island 2024 manca pochissimo. Quella di stasera 15 ottobre sarà la penultima puntata e potremmo vedere alcune coppie uscire insieme o separate dopo la consueta domanda di Filippo Bisciglia. I fan del programma si chiedono però quando andrà in onda l’ultima puntata dell’edizione autunnale di Temptation Island 2024, e la data è prevista per martedì 22 ottobre salvo cambio di palinsesto su Canale 5.

Mediaset ha deciso di prolungare l’edizione di settembre ancora per una puntata dato l’altissimo share che ha toccato addirittura i 4.500.000 spettatori, che secondo i dati sono prevalentemente i giovani fascia 15-34 anni. Insomma, il programma ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia non ha mai perso un colpo e stavolta ha colpito nel segno con la seconda edizione dell’anno. Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata stasera alle ore 21.20 su Canale 5 per scoprire chi saranno le coppie ad uscire insieme e chi invece deciderà di lasciarsi per sempre.