Karina Cascella, stoccata a Vittoria Bricarello di Temptation Island 2024: “Ma tutto bene?”

Karina Cascella è nota per i suoi giudizi taglienti e il parlare senza peli sulla lingua; quando c’è da offrire un giudizio, si distingue sempre per schiettezza e si è confermata anche in riferimento ad alcuni dei protagonisti di Temptation Island 2024. Il suo mirino è finito in particolare su Martina De Ioannon, ormai ex di Raul Dumitras; ma non si è lasciata scappare l’opportunità di pungere anche Vittoria Bricarello.

In diretta su Instagram – come racconta Isa e Chia – Karina Cascella è partita proprio dall’epilogo tra Vittoria ed Alex a Temptation Island 2024. “No vabbè, partiamo così. Vittoria è stata capace di rovinare tutto ed è stata capace di farlo passare dalla parte della ragione. Ma io dico, piangeva fino al giorno prima; poi all’improvviso sole, cuore e limoni con il tipo. Ma tutto bene?”. Ultimata la staffilata a Vittoria Bricarello, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha poi iniziato ad affondare il colpo su Martina De Ioannon.

Karina Cascella senza freni su Martina De Ioannon di Temptation Island 2024: “Raul merita di meglio!

“Lo vediamo tutti che oggi pensa ad altro; è bastato davvero poco e le donne così a me fanno venire i brividi. Imbarazzante! portare lì un ragazzo per trattarlo come sta facendo lei non ha alcun senso. Lui, poverino ad averla incontrata”. Queste le prime parole di Karina Cascella osservando l’epilogo della relazione tra Martina e Raul a Temptation Island 2024. L’ex opinionista di Uomini e Donne, sempre su Instagram, avrebbe aggiunto: “No vabbè, le lacrime non ce le meritiamo. Che falsa, dio mio! Dovrebbe piangere lui e non lei. Ti è bastato nulla per mollarlo; l’avresti dovuto lasciare prima, però ti faceva comodo partecipare al programma, pietosa!”.

Proseguendo nel commento live della puntata di Temptation Island 2024, Karina Cascella – come riporta Isa e Chia – ha poi concluso su Martina e Raul: “Raul, non perdi nulla! Lei non ti ha mai amato, non ha versato neanche una lacrima. Le altre piangevano, lei no. Gli mostra il video dove palesemente lui provava in modo immaturo a farla ingelosire. Ridicola questa ragazza, davvero ridicola. Mi dispiace troppo ma lui merita di meglio!”. Infine, parole d’elogio sono invece arrivate per Matteo Vitali per quanto visto al falò di confronto con la fidanzata Siria Pingo. “Il vero amore ha il sapore delle lacrime di questo ragazzo che si commuove quando la vede, che trema quando le sta accanto, che promette di essere migliore mentre le tiene la mano. Per me questo è il senso di questo programma e della vita anche”.