Temptation Island 2024, Manuela Carriero contro Tony, Luca e Lino/ “Egoisti, imbarazzanti e vergognosi”

Quest’anno il parco fidanzati a Temptation Island 2024 lascia molto desiderare, e la ex tronista di Uomini e donne e concorrente del programma di Filippo Bisciglia Manuela Carriero ha deciso di non tacere. Indubbiamente, chi nel reality ha fatto più scalpore sono stati Lino, Luca e Tony. Il primo ha scandalizzato tutto il pubblico dopo i due falò rinviati a causa del mancato coraggio di affrontare la sua fidanzata Alessia, e forse, per la voglia di godersi ancora un po’ la tentatrice Maika, con la quale ha creato un rapporto di grande sintonia durante il percorso. In un’intervista a Fanpage, Manuela Carriero – che qualche anno fa è stata tronista nel programma di Maria De Filippi – ha voluto fare un’analisi di tutti i fidanzati scelti per questa nuova edizione di Temptation Island 2024 e non si è affatto trattenuta dal fare commenti pungenti e piccati.

Manuela ha iniziato parlando di Tony: “Un uomo che dovrebbe stare da solo – dice, definendolo uno di quei ragazzi che non può proprio avere una relazione. Anche all’ex tronista come a tanti spettatori, Jenny di Temptation Island 2024 fa tanta tenerezza: è perdutamente innamorata e continua a piangere, guardando il suo fidanzato che si diverte con le altre. “È manipolata perché lui è geloso”, continua Manuela Carriero – “non vuole che gli altri uomini la guardino”. Questo succedeva anche a lei, come abbiamo visto nel suo percorso a Uomini e Donne in cui era divisa tra due fuochi: Carlo Marini e Michele, i quali non la corteggiavano minimamente ma erano in studio solo per scopi di popolarità.

Temptation Island 2024, Manuela Carriero senza freni: “Mi ricorda il mio ex”

Manuela Carriero non ha risparmiato nemmeno Lino, fidanzato di Alessia a Temptation Island 2024, definendolo un esagerato e irrispettoso nei confronti della persona che ama. Non ha caso ha rifiutato più volte il falò, volutamente ignaro di quanto Alessia – sua fidanzata – stava male nell’altro villaggio. “Ci sta la battutina però fino a un certo punto”, continua Manuela, parlando di come Lino non si faccia assolutamente problemi a fare battutine alle altre tentatrici, in particolare Maika con la quale ha messo in atto un vero e proprio flirt con tanto di scenata di gelosia che li ha portati a litigare pesantemente davanti a tutti. E poi c’è Luca, presente a Temptation Island 2024 perchè da anni tradisce la fidanzata Gaia. “Mi ricorda in un modo imbarazzante il mio ex Stefano”, confessa Manuela, spiegando che anche lui si comportava allo stesso identico modo.

Secondo l’ex tronista è Luca il fidanzato peggiore di questa edizione, dato che continua a ribadire di volere tantissime donne tutte per lui e di essere fisiologicamente portato per tradire. Chiaramente, Gaia dall’altra parte è disperata e lo guarda con delusione, sostenuta dalle altre ragazze che la stanno aiutando ad aprire gli occhi e a volere di meglio per sé stessa. Manuela Carriero conclude l’intervista su Temptation Island 2024 a Fanpage raccontando dell’ex Stefano, con il quale ha vissuto una relazione tossica. Poi parla di Luciano, altro uomo che le aveva fatto battere il cuore ma con il quale è finita malissimo: “Ho trovato l’ennesima persona sbagliata. Ho detto basta, la vita va avanti, pazienza. Arriverà la persona giusta anche per me. Me la merito.”











