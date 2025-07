Temptation Island 2025, 1a puntata del 3 luglio 2025, diretta e coppie: falò di confronto immediato per Sonia M. e Alessio e video choc

Temptation Island 2025, anticipazioni 1a puntata del 3 luglio 2025

Finalmente ci siamo e l’attesa è finita: Temptation Island 2025 prende il via questa sera, giovedì 3 luglio 2025, in prima serata su Canale5. Al timone del racconto del viaggio dei sentimenti come sempre ci sarà Filippo Bisciglia ma le vere protagoniste saranno le sette coppie in gara che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Nei rispettivi villaggi dei fidanzati e delle fidanzate le coppie saranno tentati dai single e dalle single: il loro amore resisterà alle tentazioni?

Dalle anticipazioni Temptation Island 2025 sulla puntata di questa sera si scopre che ci sarà moltissima carne al fuoco. Innanzitutto, stando a quanto riporta una clamorosa segnalazione, dopo solo due giorni dall’inizio del viaggio una coppia ha richiesto il falò di confronto immediato. È non è tutto, non mancheranno video choc, sfoghi, scoperte inaspettate e rivelazioni mentre le coppie verranno tentati dai tentatori e dalle tentatrici tra i quali spiccano volti noti di Uomini e Donne e Grande Fratello

Falò di confronto immediato per Sonia M. e Alessio: colpo di scena a Temptation Island 2025

Scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni Temptation Island 2025 della puntata di questa sera si scopre che una delle fidanzate, Sonia M. chiederà il falò di confronto immediato al fidanzato Alessio. Entrambi avvocati, lui ha 39 anni e lei 48 ed il motivo principale per cui hanno deciso di partecipare al reality e la mancanza di fiducia. Nel ‘pinnettu’ la donna vedrà un video molto compromettente del fidanzato e chiederà immediatamente un confronto con lui: accetterà?



Altra coppia al centro della prima puntata sarà quella composta da Valentina ed Antonio. Stando alle anticipazioni il ragazzo perderà letteralmente la pazienza vedendo un video choc sulla fidanzata. Non è chiaro cosa abbia visto ma quel che è certo è che rimarrà talmente spiazzato da voler richiedere il falò di confronto. E non è tutto perché in preda alla rabbia minaccerà anche di lasciare il reality ed i compagni di avventura, Simone ed Alessio cercheranno di farlo desistere: cosa succederà?

Coppie Temptation Island 2025: colpi di scena e tensione altissima già nella prima puntata

E poi ancora dalle anticipazioni Temptation Island 2025 sulla prima puntata si scopre che al centro dell’attenzione ci saranno anche tutte le altre cinque coppie. Si partirà con Sonia M. ed Alessio ma poi avranno spazio anche Sonia B. e Simone la cui relazione è messa a dura prova dalle scarse attenzioni da parte da lui. I due parteciperanno al reality in piena crisi ma in piena crisi saranno anche Valentina e Antonio divisi dalla gelosia e dal sospetto.



Lucia e Rosario, al centro di segnalazioni choc, dovranno superare un duro ostacolo: lei vuole andare a convivere mentre lui no, riusciranno a trovare un punto di incontro? E poi ancora ci saranno Sarah e Valerio, segnati dal tradimento di lei, Denise e Marco e Maria Concetta ed Angelo, anche loro al centro di pesanti segnalazioni. Guiderà il racconto come sempre Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2025: come vederlo in tv e in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni della 1a puntata Temptation Island 2025 non resta che ricordare che il reality dei sentimenti andrà in onda per sette puntate, fino al 7 agosto, il giovedì in prima serata su Canale5. La prima puntata andrà in onda questa sera, 3 luglio 2025, a partire dalle 21.35 ed è possibile seguirla in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity. E gli spoiler svelano che si partirà con la tensione alle stelle e colpi di scena spiazzanti.