Alessio Loparco, protagonista a Temptation Island 2025 con la fidanzata Sonia Mattalia, attira la curiosità anche per un vecchio profilo social.

Quando arriva la notorietà, i social possono essere un’arma a doppio taglio; lo starà scoprendo nelle ultime ore Alessio Loparco data la curiosità in impennata nei suoi confronti dopo la conclusione di Temptation Island 2025. Non solo l’epilogo della sua avventura nel programma con la fidanzata Sonia Mattalia; i fan della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia si sono riversati in rete discutendo, dibattendo ma soprattutto ‘setacciando’.

Come racconta Lollo Magazine, alcuni utenti sarebbero riusciti a scovare un vecchio profilo su X – ai tempi Twitter – di Alessio Loparco e ciò che è emerso sta alimentando ulteriormente il dibattito. L’esperienza a Temptation Island 2025 ha portato l’attenzione sulle ombre della relazione con la fidanzata Sonia Mattalia; quanto invece scriveva sui social circa 10 anni fa non ha fatto altro che alimentare ulteriormente il giudizio negativo sul suo conto.

Alessio Loparco, una dedica ‘criptica’ sui social alimenta la curiosità dei fan di Temptation Island 2025

“C’è qualche grande avvocato disposto a farmi un colloquio di lavoro? Che tristezza la vita da praticante avvocato”, sono trascorsi circa 10 anni da quando Alessio Loparco – reduce da Temptation Island 2025 – scriveva così sui social. Ciò che alimenta il dibattito è il fatto che circa 2 anni dopo abbia appunto incontrato la sua attuale fidanzata, Sonia Mattalia; avvocato di professione e soprattutto ‘alleata’ fondamentale nel suo percorso professionale nel mondo dell’avvocatura. Una circostanza che alcuni utenti del web trovano ‘sospetta’ ma va anche sottolineato che di fatto la loro relazione dura da circa 10 anni ed è difficile credere che ciò sia possibile senza un minimo di sentimento reciproco.

Ma non è tutto, come racconta Lollo Magazine c’è anche un altro post pubblicato in passato da Alessio Loparco di Temptation Island 2025 che avrebbe attirato l’attenzione degli appassionati. “Alessandro, per me è la realizzazione del sogno più grande poter comunicare direttamente con te, sei il più grande di tutti”… Ma chi è Alessandro? L’identità del destinatario è oggetto di mistero e ovviamente è già partita la caccia da parte degli esperti di gossip per svelare anche questo simpatico arcano.