Temptation Island 2025, Alessio reagisce male al falò di confronto immediato di Sonia M.: urla, pianti e crisi: "Mi ci devono trascinare"

Dopo i video choc di Alessio, Sonia M a Temptation Island 2025 è ancora scossa e provata e nel villaggio delle fidanzate si lascia andare ad un pianto a dirotto ed alle confessioni. Il fidanzato Alessio ha ammesso senza mezzi termini di non amarla più e forse di non averla mai amata ma aver confuso la gratitudine nei suoi confronti per amore. “Io non voglio più nessuno, a me hanno tolto tutte le energie e mia madre me lo dice sempre che sono sempre nervosa perché non ho nessuno che mi appoggia. Lui all’inizio non era così, sembrava buono e mi stava accanto” ha confessato in lacrime Sonia M.

Per Sonia M. di Temptation Island 2025 c’è un altro video nel capanno e gli eventi prendono una piega irreversibile. Alessio si è avvicinato moltissimo alla tentatrice tra balli sensuali e parecchi complimenti, il 39enne sembra molto in sintonia con la giovane ma non disdegna anche la compagnia delle altre tentatrici come Eva. La situazione si fa sempre più hot, tuttavia, quando Alessio si fa fare un sensualissimo massaggio dalla tentatrice Arianna. “Mi rilassa veramente” ammette il fidanzato lasciando Sonia M. sempre più basita e sconvolta. Quest’ultima però si lascia andare alle riflessioni: “Forse dovevo pensarci prima e lasciarlo prima di arrivare a questo punto…ma adesso alla mia età penso che sono io la persona che attira soggetti di questo genere.”

Temptation Island 2025, Alessio reagisce male al falò di confronto immediato: “Mi ci devono trascinare”

Dopo attente riflessioni e valutazioni sulle frasi del fidanzato Alessio, Sonia M. di Temptation Island 2025 svela che ha fatto una scelta molto importante: “Ho preso una decisione: ho deciso di chiedere il falò di confronto immediato perché quello che ho visto non fa che confermare quello che sospettavo. Quello che è detto è stato di una cattiveria, di una vigliaccheria che non mi aspettavo…Oggi non ha fatto un passo indietro…Io dirò a Filippo che se non si presenta io me ne vado. Io dove devo arrivare? Devo continuare ad essere umiliata ancora? Lui è arrivato qui con questa decisione in testa e mi ha umiliato.” Dopo appena due giorni dall’inizio del reality, Sonia M. ha chiesto il falò di confronto.

A questo punto Filippo Bisciglia si reca nel villaggio dei fidanzati e svela ad Alessio la decisione presa dalla fidanzata Sonia M. di Temptation Island 2025 Tuttavia, la reazione del fidanzato è inaspettata e violenta: “Per portarmi di la mi devi trascinare io non ci vado”. Gli altri fidanzati, suoi compagni di avventura cercano di farlo ragionare, soprattutto Antonio: “Tu non hai fatto niente, via là e basta”.