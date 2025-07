Temptation Island 2025, Alessio rinfaccia tutto a Sonia: il falò di confronto finale finisce male. Ecco cosa è successo.

Temptation Island 2025 si conferma leader della prima serata estiva di Canale 5, la terza puntata ha tenuto incollati al tv tantissimi spettatori curiosi di seguire il viaggio dei sentimenti delle coppie, che hanno deciso di porre sotto esame il loro rapporto. Tra video inattesi, reazioni decisamente non consone, al centro della scena sono finiti Sonia e Alessio che dopo varie vicissitudini hanno finalmente avuto il loro falò di confronto.

Dopo aver rifiutato l’invito della fidanzata, Alessio ha chiesto il falò ma Sonia, che in via eccezionale è rimasta nel villaggio delle fidanzate, si è rifiutata di vederlo. Il legale ha poi inoltrato a Filippo una nuova richiesta e questa volta ha ricevuto un si dall’ormai ex compagna. I due si sono confrontati in modo vivace al loro falò e non hanno esitato a dirsi tutto quello che pensano l’uno dell’altra.

E se Sonia è apparsa più composta e predisposta alla comprensione, Alessio non ha nascosto il suo astio e ha avuto un atteggiamento eccessivamente formale. Ha prima voluto comprendere cosa avesse infastidito così tanto Sonia da farle chiedere il falò anticipato e poi ha giustificato le sue dichiarazioni come se stesse in un’aula di tribunale. Una scena che a molti spettatori è apparsa surreale. Il pubblico si è infatti schierato dalla parte della fidanzata, ormai diventata un’icona di Temptation Island.

Alessio fiume in piena contro Sonia: “Non mi hai permesso di finire il percorso”

“Sono tornato per chiederle scusa e per guardarla negli occhi“, ha esordito Alessio manifestando una certa attitudine al dialogo e al confronto costruttivo. Se non fosse che la discussione ha poi preso una piega inaspettata. Così quando Sonia gli ha fatto notare che non è stato sincero, e che ha mentito sull’amore che provava per lei, lui ha articolato una serie di giustificazioni decisamente astratte e poco credibili.

“Non ho detto nulla di grave.” Alessio ha poi deciso di uscire da solo, ma prima ha rinfacciato all’ex compagna di non avergli permesso di viversi l’esperienza a Temptation Island: “Vado via da solo. Mi dispiace, ma non mi hai permesso di finire il mio percorso”. Immediata la risposta di Sonia: “Pretendevi che io ingoiassi rospi. Questo è un ricatto. Non mi hai mai amato davvero e dopo otto anni avresti dovuto saperlo. Volevi solo assecondare le tue tentazioni, L’orgoglio ti ha giocato un brutto scherzo”.

Sonia e Alessio oggi: sono ancora una coppia?

Sonia e Alessio hanno lasciato il villaggio di Temptation Island da soli, dopo 8 anni insieme hanno preferito intraprendere strade diverse. In molti si chiedono se dopo la fine del programma si sono rivisti e se hanno avuto altri confronti, ma soprattutto se hanno deciso di proseguire il loro percorso di coppia archiviando l’esperienza di Temptation Island.

Secondo alcuni rumors i due non si sono detti addio in modo definitivo. Non a caso nelle battute finali Filippo Bisciglia ha citato i due fidanzati e ha alluso alla possibilità di rivederli insieme: “Li rivedremo? Secondo me si”. Insomma il conduttore lascia aperte diverse porte e a quanto pare il viaggio dei sentimenti dei due non è ancora finito.