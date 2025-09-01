Temptation Island 2025, spunta la segnalazione su un ex fidanzato della scorsa edizione: "tra le ex coppie c'è ancora aria di maretta", l'indiscrezione

Archiviata una stagione trionfale con ascolti record e un impatto sul pubblico che cresce di anno in anno, Temptation Island 2025 non abbandona i suoi affezionati telespettatori. Dopo l’ultima edizione di successo, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia tornerà in onda a settembre su Canale 5 con lo speciale Temptation Island e poi, che racconterà come si è evoluta la situazione delle coppie protagoniste di quest’anno.

Le indiscrezioni sui protagonisti si sono rincorse continuamente nel corso di queste ultime settimane, dopo la fine dell’edizione e lo spegnimento delle telecamere, e molti fan si domandano qual è il destino delle coppie e se è davvero cambiato qualcosa nella loro situazione sentimentale.

Intanto, tra le numerose indiscrezioni dell’ultimo periodo, ne spunta una che riguarda un ex protagonista, non meglio specificato. A sganciare lo scoop è l’esperta di gossip Deianira Marzano che nelle scorse ore, sulle sue Instagram stories, ha attirato la curiosità di molti seguaci.

Temptation Island 2025, “lui continua a fare il cascamorto con le clienti“: di chi si tratta

Come riporta Deianira Marzano sulle sue Instagram stories, infatti, “pare che tra le ex-coppie di Temptation Island ci sia ancora aria di maretta“. In particolare, il focus è rivolto su un ex fidanzato protagonista della scorsa edizione: “Lui, nonostante la fine della relazione e tutte le promesse fatte davanti alle telecamere, non sembra aver cambiato le sue abitudini. Attraverso il profilo del lavoro che gestiscono in comune, infatti, continua a fare il cascamorto con le clienti“.

Chi potrebbe essere l’ex fidanzato oggetto di questa indiscrezione? Non è stato fornito alcun nome, quindi si sprecano le interpretazioni dei fan, in attesa di ulteriori aggiornamenti.