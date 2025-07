Temptation Island 2025, anticipazioni prossima puntata: chi è il fidanzato che tenterà la fuga dal villaggio e perché: spoiler sul finale

Anticipazioni Temptation Island 2025, un fidanzato fugge dal villaggio: ecco chi è

La prossima puntata di Temptation Island 2025 andrà in onda eccezionalmente di mercoledì, 23 luglio 2025, e dalle anticipazioni mostrate in chiusura di puntata si scopre che non mancheranno colpi di scena e scintille: ci sarà un falò di confronto anticipato, una coppia sarà sul punto di lasciarsi e poi avvicinamenti pericoli tra i fidanzati e le single ed anche tra le fidanzate e i single. E tra lacrime, gelosia e scatti d’ira un fidanzato tenterà la fuga dal villaggio a Temptation Island 2025. Di chi si tratta?

Le anticipazioni Temptation Island 2025 della prossima puntata non hanno rivelato di chi si tratta ma le immagini suggeriscono che si tratti di Antonio Panico. Valentina e Antonio di Temptation Island 2025 sono tra le coppie che stanno avendo il percorso più turbolento e complesso. Lei non ha risparmiato critiche ed attacchi al suo fidanzato che di tutta risposta ha quasi distrutto il villaggio, si è lasciato andare ad un pianto disperato prima di chiedere il falò di confronto immediato salvo poi ritrattare tutto ed infine sbottare quando Valentina si è avvicinata al single Francesco. E nella prossima puntata di Temptation Island 2025 sembra proprio che Antonio vedrà un video choc che gli farà tentare la fuga, proprio come fatto in una scorsa edizione da Ciro Petrone.

Come finisce per Valentina e Antonio a Temptation Island 2025: spunto lo spoiler sul finale

Nel frattempo sul web iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul finale di Temptation Island 2025, quali coppie si lasciano o quali invece continuano insieme? Le segnalazioni su Valentina e Antonio sono contrastanti. Sin da subito sono stati evidenti i contrasti caratteriali tra i due e le varie incomprensioni che li hanno portati spesso a scontri molto accesi. La 34enne ha definito il suo fidanzato un eterno bambinone immaturo incapace di prendersi le sue responsabilità mentre lui, ferito nell’orgoglio, ha ribattuto che scegliendo di stare con una donna madre di quattro figli le sue responsabilità se le è assunte. Tuttavia le anticipazioni sulla prossima puntata svelano che ci sarà un falò di confronto anticipato ed una coppia si lascerà decidendo di uscire separata: saranno proprio Valentina e Antonio?