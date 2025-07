Temptation Island 2025, Antonio insulta il single Francesco Farina: "Corunto!" Il video della reazione del tentatore di Valentina è virale

La fuga di Antonio Panico dal villaggio dei fidanzati di Temptation Island 2025</strong> con tanto di corsa folle e disperata con il fiatone verrà ricordata come uno dei momenti più iconici della tredicesima edizione di Temptation Island 2025 rimanendo nella storia del trash. Il giovane ha letteralmente perso la testa contro il single Francesco, ‘colpevole’ di essere troppo in sintonia con la sua fidanzata Valentina Riccio e soprattutto di averle promesso di portarla a vedere una partita del Napoli alla Tribuna Posillipo una volta usciti dal reality.

Accecato dalla rabbia, inoltre, Antonio di Temptation Island 2025 ha inveito contro il single Francesco Farina ricoprendolo di insulti tra cui ‘cornuto’. E nelle scorse ore nel profilo Tik Tok del giovane è apparsa la sua reazione a quel momento, due amici di Francesco, infatti, hanno postato un video in cui lo si vede intendo a guardare la puntata di giovedì scorsi del reality dei sentimenti proprio nel momento in cui il fidanzato di Valentina inveiva contro di lui dandogli del ‘cornuto’ ed il video della sua reazione immediatamente è diventato virale.

Video della reazione del tentatore di Temptation Island 2025 Francesco Farina agli insulti di Antonio

Scendendo nel dettaglio, due amici di Francesco Farina, il tentatore di Valentina a Temptation Island 2025 lo hanno ripreso mentre guardavano insieme la puntata del viaggio nei sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia in onda giovedì sera. Il tentatore, mentre in tv Antonio Panico lo accusava di essere un “cornuto”, non ha trattenuto le risate. E non è tutto, perché successivamente un altro amico su TikTok ha condiviso un’altra scena in cui assistono alla fuga di Antonio che durante la corsa urla al bel single: “Francesco!!! Vieni qua” ed anche questa volta il tentatore è scoppiato a ridere. Inutile dire che il video della reazione del tentatore di Valentina, Francesco agli insulti di Antonio nel giro di poche ore è diventato virale.

