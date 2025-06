Maria Concetta e Angelo: la presentazione a Temptation Island 2025 scatena il web

Maria Concetta e Angelo sono la quarta coppia ufficiale di Temptation Island 2025 e il video di presentazione ha scatenato l’ironia del web. A scrivere al programma è stata Maria Concetta, baby sitter di 37 anni che non si fida affatto del fidanzato. “In passato è stato un ‘femminaro’, non sono pazza. A volte non lo becco solo perché è un parac**o”, ha detto lei. Maria Concetta, poi, ha mostrato una serie di tecniche per scoprire eventuali tradimenti del fidanzato. Di fronte ai mezzi della 37enne, il popolo del web si è scatenato.

La presenza di Maria Concetta e Angelo ha scatenato numerose reazioni sul web con gli utenti che scommettono su quello che accadrà nel villaggio di Temptation Island, sicuri che non mancheranno flirt e cose varie. Nel frattempo, Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione proprio sulla coppia.

La segnalazione di Deianira Marzano su Maria Concetta e Angelo

Dopo la presentazione delle coppie di Temptation Island 2025, Deianira Marzano sta ricevendo le prime segnalazioni e, una di queste, riguarda proprio la coppia di Maria Concetta e Angelo che, a quanto pare, si sentirebbero già dei vip.

“Tre minuti di tv e già si credono divi di Hollywood. Poi iniziano a rifarsi il naso, il seno, i denti e tutto il resto e qua sopra fanno pure i vip”, scrive Deianira Marzano condividendo la storia pubblicato anche dal fratello di uno dei due.