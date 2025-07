Boom Temptation Island 2025: il reality che ci fa sentire meglio con le nostre relazioni. Ecco perché lo amiamo così tanto.

Cosa piace al pubblico di Temptation Island 2025? Ancora una volta il reality condotto da Filippo Bisciglia si è rivelato essere vincente e addirittura lo share è aumentato rispetto allo scorso anno. Insomma, dopo la moria di The Couple, Isola dei Famosi e tanti altri programmi che hanno arrancato non poco, ecco che finalmente abbiamo un format che continua a funzionare alla grande. Sì, perchè Temptation Island pare essere una garanzia: “Squadra che vince non si cambia“, direbbe qualcuno.

Ideato da Maria De Filippi, riporta alcuni elementi che sembrano funzionare alla grande per il pubblico di Canale 5: discussioni, litigi, battibecchi e soprattutto tanto pathos amoroso. Ma non solo, il falò finale ricorda molto la “scelta di Uomini e Donne”, punto di forza per il format mariano che accresce sempre nello spettatore la speranza di una risoluzione. Nondimeno, la presenza di Filippo Bisciglia che anche secondo le nostre pagelle Temptation Island 2025, si riconferma il conduttore più adatto alla trasmissione. Con il suo carattere pacato e sensibile, sa come approcciarsi a fidanzati e fidanzate, che indubbiamente soffrono durante tutto il corso del programma guardando i video dal capanno.

Temptation Island 2025, perchè lo amano tutti: immedesimazione e una sana punta di trash

La prima puntata di Temptation Island 2025 è stata un successone anche grazie alla presenza della coppia formata da Sonia M. e Alessio, i due avvocati che si sono fatti conoscere a fondo raccontando i loro problemi di coppia e subito la maggior parte del pubblico ha empatizzato con la donna, la quale pare aver dato tutto della sua vita per permettere al fidanzato di stare bene. Lui, invece, l’ha ricambiata con un: “Non l’ho mai amata“. Dopo aver sentito queste parole, Sonia M. ha deciso di richiedere il falò immediato. Ma torniamo a noi. Perchè Temptation Island funziona così bene? Il motivo pare semplice ma non lo è totalmente.

Innanzitutto le persone da casa si immedesimano nelle coppie. Infatti, tradimenti a parte, tutte hanno i classici problemi e vivono le crisi che si affrontano in ogni relazione: la distanza, il calo del desiderio, la voglia di complimenti. Dunque, viene facile supportare i concorrenti nelle loro difficoltà amorose. E poi c’è senza dubbio l’aspetto trash del programma, dato che spesso i membri del cast si lasciano andare a epiche scenate perfette per diventare meme indimenticabili. Temptation Island 2025, non a caso è partito col botto, con i pianti di Alessio, triste per dover tornare a casa e non vivere la sua vacanza in mezzo a 13 donzelle.