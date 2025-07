Temptation Island 2025, Ciro Petrone: arriva la reazione alla fuga di Antonio dal villaggio, poi attacca il single di Valentina, Francesco: "Dignità"

Fuga di Antonio da Temptation Island 2025, arriva la reazione di Ciro Petrone: “Devo dire una cosa a sua difesa”

Nella puntata in onda ieri sera di Temptation Island non sono mancati i colpi di scena e sicuramente uno dei momenti più iconici è stata la fuga dal villaggio dei fidanzati Antonio Panico dopo aver visto un video della sua fidanzata Valentina Riccio sempre più in sintonia con il single Francesco Farina. Il tentatore ha promesso alla 33enne che una volta finito il reality l’avrebbe portata alla stadio alla Tribuna Posillipo per vedere giocare il loro Napoli e tale promessa ha fatto perdere le staffe ad Antonio che ha iniziato una ‘cavalcata’ fino al villaggio delle fidanzate.

Antonio insieme a single Marta dopo Temptation Island 2025? "Con Valentina è finita"/ Spuntano indizi social

La fuga di Antonio a Temptation Island ha richiamato alla mente quella più celebre di Ciro Petrone avvenuta in una scorsa edizione e proprio per questo motivo l’attore di Gomorra in un video postato su Instagram e Tik Tok ha voluto commentare il tutto. Innanzitutto Ciro ha ammesso tra le risate di essersi divertito molto nel vedere la scena e poi ha difeso il 34enne suo corregionale: “Ci ha fatto morire….però una cosa a suo favore la devo dire, perché è una cosa che non sapete i concorrenti di Temptation non sanno l’altro villaggio dove si trova e ciò vuole dire che quando uno parte parte e una volta che è partito non sa dove deve andare com’è successo ieri.”

Ex Temptation Island contro Perla Vatiero e Lino Giuliano/ "Sfruttate le persone a vostro piacimento"

Temptation Island 2025, Ciro Petrone attacca Francesco, il tentatore di Valentina: “Hai un po’ di dignità?”

E non è tutto perché se da un lato si è detto molto divertito per la fuga di Antonio dall’altra Ciro Petrone ha attaccato Francesco Farina, il tentatore di Valentina a Temptation Island per il suo comportamento e non c’è andato affatto leggere: “Restando su Antonio voglio spendere una parolina su Francesco il tentatore di Valentina: ‘France da napoletano a napoletano sei un pessimo attore te lo dico sai perché io accetto il ruolo dei tentatori e delle tentatrici però un po’ di dignità, un po’ di umanità un po’ proprio per te stesso, fallo ma fallo con una ragazza che ti piace se non ti piace non farlo’.”

Simone travolto da critiche per frase choc a Sonia a Temptation Island 2025: "Follia"/ Pettinelli lo asfalta

Ciro considera poco spontaneo l’atteggiamento di Francesco nei confronti della fidanzata di Antonio Panico sostenendo che sia solo un modo per mettersi in mostra e puntare ad altro: “Perché poi che la gente pensa a ma lui è Francesco il ragazzo che corteggiava a Martina a Uomini e Donne? E ora sta a Temptation perché a settembre vuole essere sul trono. È normale perché si vede e troppo palese a tutti che a te Valentina non ti piace eppure vuoi fare la sorpresa, le frasi fatte…non funziona.”