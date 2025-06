Temptation Island 2025 al via: iniziano le registrazioni

Dopo tanta attesa, la macchina di Temptation Island 2025 è ufficialmente partita con l’inizio delle registrazioni in quel della Calabria, nuova location del programma dell’amore di canale 5. Nonostante alla messa in onda manchi poco meno di un mese, la curiosità intorno alla nuova edizione di Temptation Island è tanta ma per scoprire l’identità delle coppie sarà necessario aspettare l’annuncio ufficiale della redazione di Temptation Island. Tuttavia, le prime indiscrezioni ci sono e riguardano i tentatori.

Come aveva anticipato Lorenzo Pugnaloni, tra i tentatori e le tentatrici della nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia, ci saranno ex protagonisti di Uomini e Donne. In particolare, a mettersi in gioco come tentatori e tentatrici saranno ex corteggiatori ed ex corteggiatrici di Uomini e Donne sia della stagione attualmente conclusa che delle precedenti.

Temptation Island 2025: chi c’è tra i tentatori

Se sulla presenza di Amal, ex corteggiatrice di Michele Longobardi, tra le tentatrici c’è ancora un grande punto interrogativo non essendoci conferme se non semplici voci, sulla presenza tra i tentatori di un ex corteggiatore di Uomini e Donne ci sarebbe la conferma.

Ad aver convinto tutti sarebbe stato Francesco Farina che, nella stagione finita poche settimane fa, ha provato a mettersi in gioco come corteggiatore di Martina De Ioannon. La sua presenza nel programma di Maria De Filippi, però, è durata pochissimo perché è arrivato in trasmissione quando Martina era già orientata su Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Per ora, sarebbe lui il primo ex Uomini e Donne presente nella nuova edizione di Temptation Island tra le quali potrebbe esserci anche una coppia popolare. In tanti, infatti, sperano che possa esserci una coppia del trono over, ma per il momento, si tratta di una semplice speranza da parte dei fan.

