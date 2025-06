Filippo Bisciglia svela le novità di Temptation Island 2025 in partenza da giovedì 3 luglio: ecco il colpo di scena in arrivo.

Il conto alla rovescia per l’inizio di Temptation Island 2025 è ufficialmente cominciato e, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, Filippo Bisciglia svela le novità della nuova edizione del programma dell’amore di canale 5. La prima, importante novità riguarda la location che si sposta dalla Sardegna alla Calabria. All’interno del villaggio sono stati introdotti degli innesti per ricreare, più o meno, quella che è sempre stata la location del programma.

Filippo Bisciglia, bomba su Temptation Island 2025/ "A una coppia è accaduta una cosa mai successa prima!"

“Per quanto riguarda i ragazzi è tutto identico, ma si sono aggiunte delle piscine bellissime da cui si vede il mare. I due villaggi sono molto più distanti l’uno dall’altro. Per fare in modo che ricordasse la vecchia location, sono stati ricostruiti alcuni ambienti come il ‘pinnettu’. Lo ritroverete identico, ma cambierà nome. Si chiamerà ‘il capanno’“, ha spiegato Bisciglia che ha poi svelato che il falò si farà sempre in spiaggia aggiungendo che, però, le coppie dovranno fare una lunga passeggiata per raggiungere il luogo.

Filippo Bisciglia: "Temptation Island? Mi vorrebbero tra i tentatori"/ Le coppie mi chiedono aiuto"

Filippo Bisciglia: cosa avverrà a Temptation Island 2025

Sin dalla prima puntata, Temptation Island 2025 regalerà grandi colpi di scena al pubblico che avrà di fronte coppie molto diverse tra loro. “Diciamo che le motivazioni per le quali partecipano sono più o meno sempre le stesse. Temptation funziona perché le persone rivedono in loro quello che stanno vivendo, hanno vissuto o purtroppo potrebbero vivere”, ha detto Bisciglia.

“Diciamo che ci sono state più alzatacce pomeridiane. Questa volta mi è andata bene, non sono mai entrato in scena sconvolto e spettinato alle due di notte, come è accaduto in passato. Sono stati garbati per quanto concerne l’orario in cui chiedevano il mio intervento. Però aspettatevi fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti. «C’è una cosa che mi ha molto colpito e che presumo si vedrà verso la fine. A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa. Ma non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio…”, ha concluso il conduttore.

Temptation Island torna in onda a settembre/ Arriva l'edizione invernale: tutto sulla scelta di Mediaset