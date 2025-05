Temptation Island 2025: al via le registrazioni

Con la stagione di Uomini e Donne terminata, è ufficialmente partito il countdown per la nuova edizione di Temptation Island che sarà condotta, ancora una volta, da Filippo Bisciglia che, quest’anno, accoglierà le coppie, i tentatori e le tentatrici in un nuovo villaggio che si trova in Calabria. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni attraverso le sue storie Instagram, le registrazioni dovrebbero cominciare a metà giugno con la messa in onda delle puntate a luglio. Per scoprire, però, i nomi delle coppie e dei single sarà necessario aspettare diverse settimane.

Sul web, tuttavia, circolano diversi rumors su chi potrebbero essere i protagonisti. Tra le tentatrici potrebbe esserci Amal, ex corteggiatrice di Michele Longobardi, ma anche tra le coppie potrebbero esserci dei protagonisti del trono over.

Tra le coppie del trono over che potrebbero partecipare a Temptation Island 2025 sono spuntati i nomi di Giuseppe e Rosanna i quali, rispondendo alla domanda diretta di Lorenzo Pugnaloni, hanno dato due risposte diverse: lui ha spiegato che, in questo momento, non parteciperebbe mai al programma mentre Rosanna ha lasciato una porta aperta. Tuttavia, tra i nomi accostati a Temptation Island sono spuntati anche quelli di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza che sono fidanzati da più di un anno.

“La probabilità c’è. In questi ultimi giorni si stanno scegliendo le coppie e si stanno contattando gli ultimi tentatori/tentatrici. Come vi ho detto, qualcuno di Uomini e Donne è molto probabile che lo ritroveremo”, è l’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni tra le storie del suo profilo Instagram.