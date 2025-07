Temptation Island 2025: tra coppie, tentatori e tentatrici, chi sono i preferiti del web? La "classifica" dei social e il sentiment del pubblico

Temptation Island 2025: la “classifica” del web tra le coppie più amate

Temptation Island 2025 è finalmente entrato nella sua fase clou e anche il pubblico a casa ha ormai stilato una personale classifica di gradimento tra coppie, tentatori e tentatrici. Tra i concorrenti, la regina indiscussa del drama è senza dubbio Maria Concetta Schembri. La fidanzata siciliana ha conquistato il web con la sua schiettezza, il suo modo di fare diretto e le scenate di gelosia che, se da un lato dividono, dall’altro la rendono grande protagonista nelle dinamiche del reality.

Il suo fidanzato, Angelo Scarpata, invece, sembra raccogliere tutt’altro tipo di consenso. In molti infatti lo hanno criticato per un atteggiamento superficiale e poco accorto nei confronti della sua fidanzata Maria Concetta. Gradimento alto, invece, per Rosario Guglielmi, compagno di Lucia Ilardo. Non è un ragazzo da colpi di testa, non crea eccessivi clamori e forse è proprio per questo motivo che viene apprezzato. E’ il trionfo della normalità?

Temptation Island 2025: Valerio e Sarah non convincono il web?

Discorso più sfumato per Lucia, che divide il pubblico di Tempation. Se da un lato c’è chi ne apprezza la chiarezza, dall’altro c’è chi la trova troppo rigida e spigolosa nei confronti del fidanzato. Nel limbo di questa classifica di gradimento, troviamo Valerio Ciaffaroni, che al di là dell’avvicinamento alla tentatrice Ary, non è riuscito a fare breccia. Anche la fidanzata Sarah Esposito resta ai margini, generando riscontri abbastanza neutrali da parte del pubblico.

Per quanto riguarda tentatori e tentatrici, non sembrano emergere veri e propri protagonisti, anche se è partita da tempo la caccia social alle modelle e ai modelli che stanno stuzzicando le coppie. Con un finale ancora tutto da scrivere, il sentiment del pubblico può cambiare in un attimo. Ci saranno sorprese?