Temptation Island 2025, le novità della prossima edizione: ci sarà un raddoppio autunnale?

Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione di Temptation Island 2025 e già stanno uscendo le prime novità sul programma. Al momento la redazione sta vagliando con grande precisione i possibili concorrenti del reality di Canale 5 cercando di capire quali sono le coppie migliori per lo show. Ma quali sono le novità di quest’anno? Ritroveremo ancora Filippo Bisciglia pronto a seguire il cast? Andiamo a scoprire alcuni dettagli svelati dal settimanale Chi.

Delitto di Garlasco/ La strategia degli inquirenti: pressing psicologico in attesa di un passo falso

Giuseppe Candela ha annunciato alcune importanti news su Temptation Island 2025. Al momento spiega che non si parla di un possibile raddoppio autunnale a differenza dello scorso anno dove per via degli ascolti altissimi il programma era stato riproposto anche a settembre. “Temptation sarà unico“, scrive su Chi, di conseguenza conosceremo solo una tornata di coppie che si sfideranno nel celebre reality dei sentimenti. Ma passiamo alla location, dove si svolgerà quest’anno la dura vacanza dei concorrenti? Niente più resort Is Morus Relais in Sardegna. Si cambia del tutto regione.

Veronica Gentili invidiosa di Simona Ventura all'Isola dei Famosi 2025?/ "Competizione? Ecco la verità"

Temptation Island 2025, nuova location? Dove si svolgeranno le riprese

Temptation Island 2025 si terrà a Guardavalle Marina in Calabria, una località in provincia di Catanzaro. A differenza dello scorso anno, le coppie non vivranno più in Sardegna ma le riprese si svolgeranno in un nuovo villaggio. Al momento tutto tace per quanto riguarda la data di inizio di Temptation Island 2025, ma si sa che la messa in onda dovrebbe iniziare dalla fine di giugno. Dunque, ricapitolando: non ci sarà una doppia stagione, Filippo Bisciglia tornerà ad essere il conduttore e inviato del programma. Invece, grande novità di questa edizione è il fatto che si cambia location e si vola in Calabria.