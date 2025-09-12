Cos'è successo alle coppie di Temptation Island 2025 dopo il programma? Tutto quello che si sa in attesa dello speciale.

Temptation Island 2025 tornerà in onda lunedì 15 settembre, in prima serata su canale 5, con un appuntamento speciale in cui Filippo Bisciglia racconterà cos’è successo a tutte le coppie durante l’estate, dopo l’avventura vissuta nel villaggio del programma dove il rapporto di coppia è stato messo in discussione portando a conferme ma anche a clamorose rotture. In attesa del racconto diretto dei protagonisti, le prime indiscrezioni parlano di una storia definitivamente chiusa tra Valerio e Sarah. Quest’ultimi che si sono lasciati al termine della trasmissione non sono più tornati insieme. Lei, infatti, è ufficialmente single e potrebbe diventare la nuova tronista di Uomini e Donne mentre lui sta portando avanti il rapporto con la tentatrice Ary.

Mario Adinolfi: "Simona Ventura? Per il Grande Fratello ringrazi Veronica Gentili"/ La confessione bomba

Tutto finito anche tra Rosario e Lucia. Quest’ultimi si erano presentati davanti alle telecamere di Temptation Island nuovamente insieme avendo lasciato il villaggio mano nella mano ma durante il racconto del mese vissuto insieme dopo il programma, Rosario ha scoperto che Lucia aveva sentito un tentatore portando così a chiudere la relazione.

Milly Carlucci: “Pressioni per Barbara D’Urso a Ballando con le stelle? La verità…”/ “Ha avuto coraggio”

Temptation Island 2025: cos’è successo alle altre coppie

Si sono lasciati anche Maria Concetta e Angelo e quest’ultimo, secondo una segnalazione ricevuta e pubblicata su Instagram da Deianira Marzano, avrebbe una nuova frequentazione. Tutto finito, inoltre, anche tra Denise e Marco. Nonostante i rumors su un presunto ritorno di fiamma, i due non sono mai tornati insieme come ha raccontato la stessa Denise a Lollo Magazine.

Procede, invece, tutto a gonfie vele tra Antonio e Valentina che hanno lasciato il villaggio di Temptation Island dopo una proposta di matrimonio. La coppia è attualmente alle prese con i preparativi delle nozze mentre procede la gravidanza di Sonia che ha scoperto di essere incinta dopo aver lasciato, da sola, Temptation Island. Simone, durante l’appuntamento del mese dopo, ha dichiarato che si sarebbe impegnato a riconquistarla ma ad oggi i due sembrerebbero in crisi. Tutto procede, inoltre, anche tra Sonia e Alessio.

X Factor torna in tv: perché in Italia funziona ancora/ La nuova giuria e il ritorno di Giorgia