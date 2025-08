Temptation Island 2025, cos'ha detto Andrea a Rosario nella nota telefonata? Rumor bomba di Biagio D'Anelli: "Con Lucia sono andati due giorni a..."

Temptation Island 2025, cos’ha detto il single Andrea a Rosario nella famosa telefonata a microfoni spenti

Temptation Island 2025 è finito. L’edizione dei record con degli ascolti oltre le più rosee aspettative ha regalato di tutto: tradimenti, riappacificazioni, trash ed emozioni e persino una proposta di matrimonio e la scoperta di una fidanzata di essere incinta. C’è però un nodo che i telespettatori non hanno visto sciogliersi: che cosa ha raccontato il single Andrea a Rosario Guglielmi nella famosa telefonata un mese dopo Temptation Island 2025? La produzione ha spento i microfoni e dunque non si è capito cos’è successo tra Lucia Ilardo e il suo tentatore Andrea Marinelli. Adesso ha rivelare parte del contenuto di quella chiamata ci ha pensato l’esperto di gossip Biagio D’Anelli.

Facendo un passo indietro il motivo principale della rottura tra Lucia e Rosario dopo Temptation Island 2025 è stato l’incontro segreto tra la 26enne e il tentatore Andrea, incontro di cui il suo fidanzato era del tutto all’oscuro e che ha scoperto proprio il giorno delle registrazioni di ‘un mese dopo’ quando Filippo Bisciglia gli ha mostrato un video del single. Andrea in questo video raccontava di aver rivisto Lucia e non in amicizia ma non si era spinto oltre nei dettaglio. Successivamente c’è stata una telefonata tra il tentatore e il fidanzato ma è avvenuta a microfoni spenti. Cosa si sono detti? Nelle scorse ore D’Anelli, con un reel sul suo profilo Instagram ha rivelato di essere venuto a conoscenza di parte del contenuto della chiamata.

Cos’è successo tra Lucia e il single Andrea dopo Temptation Island 2025: “Due giorni a Rimini”: indiscrezione bomba di Biagio D’Anelli

E scendendo nel dettaglio Biagio D’Anelli è tornato sull’argomento e ha riportato parte di quello che il single Andrea avrebbe raccontato al telefono a Rosario Guglielmi. “Fermi tutti, sono riuscito a farmi raccontare cosa ha detto il tentatore a Rosario nella chiamata che ci hanno privato di ascoltare.” ha premesso l’esperto di gossip che poi ha spifferato: “Qualcosa di incredibile, Lucia e Andrea sono stati due giorni a Rimini, è questa la città neutra dove si sono visti. La domanda che mi faccio è lei è sparita due giorni, gli avrà fatto credere che era a Modena? La cosa più assurda è che mentre stava con il tentatore Andrea, diceva a Rosario che stava facendo i capelli o che stava parlando con le amiche. Quello che ho ascoltato ha dell’incredibile e presto vi racconterò tutto”