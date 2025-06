Quando Uomini e Donne va ufficialmente in vacanza e si avvicina la bella stagione, è inevitabile per il pubblico di Canale 5 e dei format di Maria De Filippi chiedersi quando avrà inizio Temptation Island e quali saranno le coppie protagoniste della nuova edizione. Indiscrezioni e certezze al momento non mancano su Temptation Island 2025: Stando alle ultime notizie, il reality delle coppie avrà inizio giovedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5.

Temptation Island, tra i concorrenti una coppia del Trono Over?/ Ecco chi potrebbe sbarcare da Uomini e Donne

A differenza dello scorso anno, ci sarà una sola edizione (dunque non andrà in onda una seconda tra settembre e ottobre). L’altra certezza è il ritorno dell’amato conduttore di Temptation, Filippo Bisciglia, che ha confermato anche attraverso Instagram la sua presenza alla guida della nuova edizione. Temptation però cambia location e lascia definitivamente la Sardegna.

Temptation Island 2025, cosa cambia quest'anno: torna Filippo Bisciglia?/ Location, conduttore e data

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Bisciglia (@filippobisciglia)

Temptation Island 2025: nuovo resort, quante coppie e puntate

Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, non sarà più l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, a Cagliari in Sardegna, ad ospitare le coppie di Temptation Island, bensì il Calandrusa Resort a Guardavalle, in provincia di Catanzaro, e dunque in Calabria. Le riprese avranno inizio tra pochissimi giorni e vedrà finalmente le coppie (che dovrebbero essere sette anche quest’anno) mettersi alla prova tra i dodici tentatori e le dodici tentatrici del programma. Per quanto riguarda, invece, le puntate di Temptation Island 2025, sono previsti sei appuntamenti settimanali, che si concluderanno con la scoperta di quanto accaduto tra le coppie una volta usciti dal programma. I nomi delle coppie sono ancora sconosciuti, è infatti probabile che gli ultimi casting siano ancora in atto. Non è però da escludere che, oltre alle coppie ‘sconosciute’ ci sia anche qualche coppia già nota, magari nata negli ultimi mesi a Uomini e Donne tra trono Classico e trono Over. Non resta, per questo, che attendere i video di presentazione sul profilo ufficiale del programma.

Filippo Bisciglia choc: "Stavo per morire, ho visto la luce bianca"/ "Ho avuto anche il morbo di Perthes"