Temptation Island 2025, diretta 17 luglio e anticipazioni: Alessio e il falò di confronto a Sonia M, scenata di Antonio e avvicinamenti piccanti

Anticipazioni Temptation Island 2025: cosa ci aspetta oggi, giovedì 17 luglio

Diciamocelo, Temptation Island 2025 è una delle edizioni più belle in assoluto della storia del celebre programma di Canale 5. Ormai tutti sono appassionati alle coppie, in particolare ad Alessio e Sonia M, i due avvocati che sin dalla prima puntata ci hanno fatto sognare. E oggi, giovedì 17 luglio torna una nuova puntata piena di sorprese, anche se il focus sarà ancora sui due legali, che si confronteranno al falò. Passiamo subito a scoprire le anticipazioni di quello che succederà.

Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono in crisi ormai da tempo per via del fatto che lui pare non essere più interessato alla sua fidanzata come un tempo. Durante la prima puntata, il ragazzo ha dichiarato di non provare più niente per la donna, anzi, peggio! Ha confessato di non averla mai amata. Una botta al cuore che Sonia M. non ha retto: è andata immediatamente da Filippo Bisciglia a chiedere il falò, a costo di andarsene anche dopo un eventuale rifiuto del ragazzo. Eppure, la redazione ha chiesto a Sonia M. di restare in trasmissione e supportare le fidanzate nel villaggio, dato che già dalle prime battute si è mostrata una figura di grande supporto per le ragazze.

Temptation Island 2025, colpo di scena di Alessio: cosa farà al falò di confronto

Così, Sonia M., invece di andarsene è rimasta nel programma, ma dopo un po’ di ripensamenti anche Alessio ha scelto di chiedere il falò di confronto, ricevendo un bel ‘no’ come benservito. “Dopo aver rifiutato il falò nella scorsa puntata, questa volta la Sally Spectra del tavoliere deciderà di accettare l’incontro con il fidanzato che, già durante le prime ore nel villaggio”, così ha scritto Dagospia riguardo a quanto accadrà nella prossima puntata. Tutti, dice, si aspettano di vedere un Alessio pentito, che vuole farsi perdonare per le cattiverie dette nel reality. “Ed è qui che arriva l’inaspettato colpo di scena. Dagospia è in grado di rivelarvi che Alessio deciderà di mollare Sonia M. sostenendo di “non aver detto nulla di grave“, boom.

Alessio ha probabilmente cercato di vendicarsi, ma questo non solleverà di certo la sua immagine, dato che ormai tutti sono innamorati di Sonia M. e la stimano come donna che si è dimostrata sempre lucida e forte. Al falò, in base alle anticipazioni di Temptation Island 2025, si scopre che Alessio non chiederà nemmeno scusa, pensando forse di uscire da eroe. Mostrerà probabilmente la rabbia di non essere potuto rimanere in televisione?

Temptation Island 2025, dove vederlo e a che ora

Forse non ci si aspettava nulla di diverso da Alessio, che purtroppo si è conquistato il titolo di personaggio dell’anno a Temptation Island 2025 anche se la gara è piuttosto dura. In ogni caso, per chi volesse continuare a seguire il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, basta collegarsi su Canale 5 oggi, giovedì 17 luglio a partire dalle ore 21.30 per una nuova puntata di Temptation Island 2025. Per chi volesse seguirlo in streaming, su Mediaset Infinity è possibile collegarsi e vedere la puntata o i momenti più salienti. Pronti per una nuova avventura?