Dove si vedono le repliche di Temptation Island 2025? Ecco tutte le informazioni utili per rivedere o recuperare le puntate del reality

Temptation Island 2025 si appresta a chiudere i battenti tra grandi sorprese con tre puntate attesissime dal pubblico, che andranno in onda per tre giorni consecutivi: martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5. Non solo scopriremo cosa accadrà alle coppie rimaste ancora in gioco, ma sapremo anche cos’è accaduto a quelle che hanno già lasciato il programma, grazie al consueto appuntamento “un mese dopo”.

Ma se non riuscite nei prossimi giorni a guardare tutte le puntate previste o vi siete persi qualche appuntamento nelle scorse settimane, o anche solo qualche passaggio, non preoccupatevi, perché ci sono molti modi per vedere Temptation Island 2025 in replica, streaming o in demand.

Come vedere le repliche di Temptation Island 2025 e la diretta streaming

Partiamo col dire che Mediaset ha deciso per la messa in onda di tutte le repliche di Temptation Island 2025. Ogni venerdì andrà infatti in onda la replica dell’ultima puntata trasmessa su Canale 5 ma su La 5, a partire dalle 21.10. Non è però l’unico modo per recuperare Temptation Island: su Mediaset Infinity e su Witty TV sono infatti disponibili tutte le puntate già andate in onda su Canale 5. Potrete dunque vedere quella che vi siete persi attraverso la vostra smart TV ma anche attraverso il vostro tablet, PC o smartphone. Sugli stessi siti sono disponibili anche i filmati delle singole scene che vi interessano, in modo da non dover per forza rivedere l’intera puntata. Temptation Island 2025, come detto, è visibile in diretta su Canale 5, ma se non siete a casa mentre va in onda, basterà accedere ai siti detti e nei modi elencati per poter vedere quanto accade in diretta streaming.

