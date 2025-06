Temptation Island 2025: arrivano le coppie vip

Il countdown per l’inizio di Temptation Island 2025 è ufficialmente cminciato. Il programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia tornerà ufficialmente in onda giovedì 3 luglio 2025. Le registrazioni, infatti, sono già iniziate in Calabria, nuova location dopo anni in Sardegna e sul web sale la curiosità per scoprire i nomi dei protagonisti. A svelare un indizio importante è Lorenzo Pugnaloni che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha svelato un’importante anticipazione sulle coppie che faranno parte del cast..

Come ogni anno, le coppie protagoniste di Temptation Island 2025 saranno non sposate e senza figli. Tuttavia, chi pensava di vedere il percorso solo di coppie non famose dovrà ricredersi perché stando a quello che svela Lorenzo Pugnaloni, ci saranno anche coppie vip.

Temptation Island 2025: chi sono le coppie vip

Nessun indizio sui nomi delle coppie vip che faranno parte del cast di Temptation Island 2025 anche se qualcuno pensa a qualche coppia nata a Uomini e Donne. In tanti puntano tutto sulle coppie del trono over ma è difficile capire chi possano essere anche se gli indizi potrebbero portare a Giuseppe e Rosanna che non pubblicano contenuti sui social da diversi giorni.

Non sono, tuttavia, da escludere neanche le coppie nate nella casa del Grande Fratello anche se, tra quelle formate nel corso dell’ultima edizione, tutte continuano ad essere presenti sui social. Chi saranno, dunque, le coppie vip? Ci saranno clamorosa sorprese? Non resta che aspettare i primi spoiler ufficiali direttamente dalla pagina Instagram di Temptation Island.