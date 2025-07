Temptation Island 2025: Antonio, Rosario e Marco nel mirino del web e di un'ex protagonista: "Troppa violenza" Filippo Bisciglia basito

Lo scopo di Temptation Island 2025 non è sicuramente trasmettere un messaggio educativo e di senso civico, tuttavia nelle scorse ore ben tre fidanzati sono finiti nel mirino del web. Dalle anticipazioni della puntata di questa sera, giovedì 17 luglio 2025, infatti, si scopre che Antonio Panico, Rosario Guglielmi e Marco Raffaelli perderanno la pazienza dopo aver visto dei video scioccanti delle loro rispettive fidanzate sempre più vicini ai single. E le reazioni forti ed esagerate non si sono fatte attendere, i tre hanno iniziato a distruggere il villaggio prendendosela non solo con le torce della spiaggia ma anche con gli oggetti della casa.

Antonio Panico, dopo in crisi di pianto inizierà a prendere a calci le torce della spiaggia lasciando Filippo Bisciglia basito e letteralmente con le mani nei capelli. E non è tutto, poco dopo ha iniziato a prendere a calci e pugni muri e a lanciare sedie. Anche Rosario, che inizialmente sembrava molto calmo e invece anche lui si lascerà andare ad attacchi di rabbia e ira. Stessa cosa Marco Raffaelli che rovescerà un divano. Insomma, sarà una puntata particolarmente accesa ma l’eccessiva violenza, però, ha fatto infuriare e non poco il popolo del web che si è scagliato contro i tre fidanzati ed anche un ex protagonista di Temptation Island 2025 è intervenuta per dire la sua.

Temptation Island 2025: Siria Pingo lancia una frecciata ad Antonio Panico: “Ma vi prego”

“Riassunto anticipazioni: rottura del villaggio dei fidanzati” “Altro che Grande Fratello, quello tira lumini, l’altro tira il tavolo, l’altro dà pugni e si butta a terra…altro che falò qui bruciano il villaggio” “Troppa violenza, dopo un po’ stufare” “Non capirò mai l’esigenza di spaccare tutto quello che capita a tiro” sono alcuni dei commenti sui social contro Antonio, Rosario e Marco di Temptation Island 2025. E non è tutto perché Siria Pingo, ex protagonista del reality si è unita al coro degli indignati con una battuta pungente: “Quest’anno li vedo particolarmente accaniti con il villaggio…forse preferivano la Sardegna”. E poi ha lanciato una frecciata ad Antonio Panico: “Ma il pianto di Antonio con i piedini alla fine? Ma vi prego!”