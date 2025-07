Temptation Island 2025 1a puntata, falò di confronto anticipato per Sonia M. e Alessio, spuntano i motivi, lui accetterà? Mega spoiler

Anticipazioni Temptation Island 2025, falò di confronto immediato per Sonia M. e Alessio: colpo di scena

Manca pochissimo alla prima puntata di Temptation Island 2025 e dalle anticipazioni si scopre che si inizierà con il botto. Lo spoiler clamoroso lo ha lanciato il sito di Dagospia e successivamente sono emersi nuovi dettaglio: una coppia chiederà il falò di confronto anticipato già nella 1a puntata di Temptation Island 2025 in onda questa sera, giovedì 3 luglio 2025. Dopo soli due giorni dall’inizio del reality dei sentimenti una coppia entrerà in piena crisi e lei chiederà immediatamente il falò di confronto immediato.

Scendendo nel dettaglio, nella puntata di questa sera di Temptation Island 2025 non mancheranno colpi di scena e momenti clou che coinvolgeranno quasi tutte le coppie che hanno deciso di mettersi un gioco. Una coppia nello specifico, tuttavia, sarà al centro dell’attenzione: Sonia Mattalia ed il suo fidanzato Alessio. L’avvocata 48enne, infatti, dopo soli due giorni chiederà il falò di confronto anticipato con il suo fidanzato Alessio. E non è tutto proprio in questi minuti è stato anche svelato il motivo.

Perché Sonia Mattalia ha chiesto il falò di confronto immediato al fidanzato Alessio: lui accetterà?

E sempre dalle anticipazioni sulla puntata di questa sera, giovedì 3 luglio 2025, si scopre anche perché Sonia M. ha chiesto il falò di confronto immediato al fidanzato Alessio a Temptation Island 2025. La donna ha visto un filmato molto compromettente nel ‘capanno’ e per questo motivo turbata e sconvolta ha deciso di affrontarlo subito. A questo punto non resta che chiedersi se Alessio accetterà il falò di confronto da parte della fidanzata, gli spoiler non si spingono oltre e non rivelano quale sarà la decisione del giovane, Alessio accetterà il falò di confronto? Oppure rifiuterà a rimarrà nel villaggio dei fidanzati? Per saperlo non resta che vedere la prima puntata di Temptation Island 2025 in onda questa sera, 3 luglio 2025, in prima serata su Canale5.

