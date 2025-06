Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia sulle tentatrici svela: "Qualcuna è il mio tipo", poi corregge il tiro e fa una dedica a Pamela Camassa

Filippo Bisciglia sulle tentatrici di Temptation Island 2025: “Qualcuna è il mio tipo”, poi corregge il tiro

Manca pochissimo alla nuova edizione di Temptation Island 2025 che prenderà il via a partire da giovedì 3 luglio 2025, sono già state svelate le sette coppie che hanno deciso di mettersi in gioco nel viaggio dei sentimenti, i tentatori e le tentatrici ed il conduttore Filippo Bisciglia ha concesso una lunga intervista al magazine Chi dove ha rivelato le principali novità e i retroscena. Tuttavia durante la chiacchierata il conduttore si è lasciato andare alle confessioni, ha parlato del suo amore per la fidanzata Pamela Camassa, al suo fianco da 10 anni, e poi ha scherzato sulle tentatrici.

Temptation Island 2025: colpi di scena dalla prima puntata/ Filippo Bisciglia svela tutto: ecco le novità

Nel villaggio dei sentimenti, infatti, non solo i fidanzati e le fidanzate ma anche lui cosce ed incontra le tentatrici ed alla domanda se ha mai pensato o fantasticato su qualche single senza mezzi termini si è lasciato andare ad una battuta piccante: “Se penso che qualcuna delle tentatrici è il mio tipo? Ogni tre minuti!” poi però ha corretto il tiro: “Ma poi torno alla realtà e la mia realtà è Pamela…anche lei mi segnala i single che le piacciono di più.” E poi aldilà delle battute ha concluso: “Per questo siamo solidi. Lo siamo perché siamo una coppia ironica, giocosa, ci prendiamo in giro, ridiamo.”

Filippo Bisciglia, bomba su Temptation Island 2025/ "A una coppia è accaduta una cosa mai successa prima!"

Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia sulla nuova location: “Hanno ricostruito tutto”

Nella nuova edizione di Temptation Island 2025 le novità saranno tantissime a cominciare dalla location non si svolgerà più all’Is Morus Relais in Sardegna, bensì in Calabria. Il famoso ‘pinnettu’ verrà sostituito dal ‘capanno’ ed a tal proposito durante l’intervista al magazine Chi, Filippo Bisciglia ha confessato: “La spiaggia è meravigliosa. Hanno ricostruito tutto, i villaggi, le camere, le aree comuni. Ci sono nuovi dettagli bellissimi. Mi ha ricordato le mie estati da bambino a Praia a Mare. Siamo stati accolti, e si mangia benissimo”. Insomma considerando tutte queste novità cresce sempre di più l’attesa e la curiosità sulla nuova edizione del reality show.