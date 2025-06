Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia si sbilancia: "Ecco cos'accadrà durante le puntate" e svelano dei retroscena sulle coppie protagoniste

Coppie Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia si sbilancia: “Vi svelo i retroscena sulle coppie”

Giovedì 3 luglio 2025 parte questa nuova edizione di Temptation Island 2025 alla conduzione come sempre Filippo Bisciglia mentre nei giorni scorsi sono state svelate tutte le sette coppie che hanno deciso di mettere in gioco i loro sentimenti. Ed a proposito delle coppie di Temptation Island 2025 il conduttore in una lunga intervista concessa a Chi ha svelato alcuni retroscena sui i protagonisti, chi sono, cosa accadrà e cosa vedremo nel corso delle varie puntate. Innanzitutto ha premesso che tutte le coppie stanno insieme da diversi anni, la coppia più ‘fresca’ sta insieme da un anno e mezzo.

Filippo Bisciglia sulle coppie di Temptation Island 2025 ha rivelato che proprio quando l’amore si stabilizza iniziano le vere e proprie incrinature, inizia a venir fuori la gelosia, il possesso e la fatidica di dirsi le cose. E subito dopo ha aggiunto perché le coppie partecipano, alcune per provare a salvare la loro unione altre invece per trovare il coraggio di chiuderla aspettano che accada qualcosa per prendere una decisione. Ed infine ha ammesso: “E poi ci sono quelli che si riscoprono, li vedi, è l’amore che si rinnova, è raro ma è bellissimo.”

Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia ammette: “I single riusciranno a far vacillare qualcuno”

E durante l’intervista al noto magazine, Filippo Bisciglia ha lasciato intendere che anche a Temptation Island 2025 i tentatori e le tentatrici sono riusciti a far vacillare più di una coppia. “A mettere in crisi è la ragazza semplice, quella gentile e dolce.” ha ammesso il conduttore aggiungendo che oggi a colpire è la normalità e lo stesso vale anche per le donne che vengono attratte dagli uomini che le ascoltano, che fanno domande perché a volte una domanda, una frase detta nel momento giusto vale più di mille altri gesti magari anche più eclatanti. E forse è anche questo il segreto per cui tutti si appassionano al reality dei sentimenti. Filippo non si è sbilanciato oltre ma ha acceso la curiosità su quello che accadrà a Temptation Island 2025 la cui puntata andrà in onda giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.