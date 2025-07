Temptation Island 2025, Flavio Ubirti, tentatore di Denise sarà sul trono di Uomini e Donne

Flavio Ubirti è il tentatore di Temptation Island 2025 che ha affascinato e colpito tutte le sette fidanzate del villaggio. Non era mai successo nella storia del programma di Canale5 che tutte le ragazze al momento della scelta su quale tentatore le avesse colpite maggiormente hanno fatto lo stesso nome. Il 24enne toscano ha conquistato anche le telespettatrici a casa per la sua innegabile bellezza, gli addominali scolpiti e un fisico statuario e sul web è ormai un idolo costantemente in trend topic. Nella seconda puntata andata in onda ieri sera si è avvicinato molto alla single Denise.

Scendendo nel dettaglio nella puntata di ieri di Temptation Island 2025 la fidanzata Denise si è molto avvicinata al tentatore Flavio Ubirti, gli ha confessato che la sua storia d’amore con Marco Raffaelli è in piena crisi e che è sempre più dubbiosa e insoddisfatta si è così creato una certa sintonia tra la ragazza e il bel single ed in molti hanno iniziato ad ipotizzare che i due stessero e invece adesso a fare chiarezza ci ha pensato l’esperto di gossip e tv Lorenzo Pugnaloni che ha rivelato come Flavio e Denise non sono usciti insieme dal programma. E c’è di più, perché il bel tentatore è tra i papabili tronisti di Uomini e Donne a settembre.

Stando alle dichiarazioni di Lorenzo Pugnaloni Denise non sarebbe uscita insieme al single il quale però presto potrebbe ritornare in tv con un ruolo da protagonista in quanto tra i papabili candidati al trono del dating show di Canale5. Flavio Ubirti tronista di Uomini e Donne a settembre? Per il momento si tratta solo di suggestioni ma il bel tentatore di Temptation Island 2025 ha tutte le carte in regola per il ruolo. Non solo fisicamente ed esteticamente è un bellissimo ragazzo ma in queste due puntate del viaggio dei sentimenti ha dimostrato di essere sensibile, profondo e intelligente. E poi non sarebbe la prima volta che un volto di Temptation partecipi a Uomini e Donne o il contrario. Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, per esempio, prima di diventare troniste nella scorsa stagione hanno partecipato a Temptation in coppia con i rispettivi fidanzati.