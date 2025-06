Temptation Island 2025: chi sono le prime coppie ufficiali

Temptation Island 2025 scalda i motori in vista del debutto ufficiale che avverrà giovedì 3 luglio. Al timone del programma più atteso dell’estate ci sarà, come sempre, Filippo Bisciglia e le prime quattro coppia ufficiali sono state presentate sul profilo Instagram del programma. I primi a mettere alla prova il rapporto saranno Alessio e Sonia M., entrambi avvocati il cui rapporto è sempre più instabile nell’ultimo periodo. Simone e Sonia B., invece, sono fidanzati da sei anni e a sentire l’esigenza di mettere in discussione la relazione è soprattutto lui.

La terza coppia è quella formata da Valentina e Antonio e quella che ha più dubbi è lei che, all’inizio del rapporto, ha scoperto che lui aveva un’altra fidanzata. Infine, la quarta coppia è Maria Concetta e Angelo: lei non si fida del fidanzato e ogni volta che va a casa sua utilizza delle tecniche per scoprire se ci sia stata un’altra donna.

Il web contro le quattro coppie di Temptation Island 2025

Quattro coppie totalmente diverse, quelle finora presentate da Temptation Island 2025 che, però, non convincono il web. Decine i commenti critici sotto i vari post di presentazione con il web che non vede autenticità e genuinità nei protagonisti che, secondo alcuni utenti, ricordano quelli delle passate edizioni. “Lui è palesemente uguale a Tony”, si legge sotto il video di Alessio e Sonia M.

“Ma solo a me le prime 2 coppie mi sembrano un po’ moscette?”, scrive un altro utente commentando la presentazione di Simone e Sonia B. “Le coppie una peggio dell’altra”, scrive ancora qualcuno. £E’ una parodia?, chiede invece qualcuno commentando il video di Maria Concetta e Angelo. Insomma, le quattro coppie non convincono gli utenti, convinti che le coppie siano arrivate al villaggio preparate su cosa fare per catturare l’attenzione. Gli autori, tuttavia, hanno deciso di puntare su protagonisti in grado di regalare anche quel pizzico di trash che, finora, ha sempre fatto parte della trasmissione.

