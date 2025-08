Giallo sul profilo social di Antonio Panico di Temptation Island 2025: fake o regolamento violato? Valentina Ricci fa chiarezza: "Abbiamo denunciato"

Antonio Panico ha violato il regolamento di Temptation Island 2025? Valentina Riccio rompe il silenzio

Temptation Island 2025 è finito tuttavia i concorrenti delle coppie di questa edizione non sono ancora ritornati sui propri profili social. Tutti sanno, infatti, che nel reality di Canale5 i concorrenti possono riappropriarsi dei loro profili solo dopo un periodo stabilito dalla produzione. E per questo motivo che le sette coppie che hanno partecipato al reality non sono ancora entrati in possesso dei loro account. In queste ore è nato un vero e proprio giallo: Antonio di Temptation Island 2025 ha violato il regolamento?

Il concorrente napoletano ha riaperto il profilo prima del tempo stabilito cambiando il nome account? Nelle scorse ore, infatti, in rete è spuntato il profilo di Antonio Panico Temptation Island 2025, inutile dire che in un batter d’occhio i follower sono aumentati a dismisura (segue anche Gemma Galgani). Tuttavia sin da subito non si è capito che chiarezza se si fosse trattato di una vera e proprio scelta di marketing, andando contro il regolamento in modo da ottenere in questo modo una maggiore visibilità, oppure la creazione di un profilo fake. Adesso a far chiarire e spiegare cos’è successo ci ha pensato la fidanzata Valentina Riccio.

Temptation Island 2025: giallo sul profilo social di Antonio Panico, Valentina Ricci: “Non è lui, denunciato il faje”

Il presunto profilo social di Antonio Panico di Temptation Island 2025 è diventato un vero e proprio giallo nel giro di poche ore. E tra l’altro Lorenzo Pugnaloni ha rincarato la dose sottolineando che potesse essere vero perché Gemma Galgani, storica dama di Uomini e Donne, ha messo il like. Scoppiato il caso e le polemiche, Valentina Riccio, fidanzata e futura moglie di Antonio, è intervenuta per fare chiarezza una volte per tutte ed all’esperto di gossip ha rivelato: “Non è assolutamente vero, non è lui su Instagram e abbiamo anche denunciato”, ha scritto Valentina a Lorenzo Pugnaloni. Quest’ultimo ha poi aggiunto: “Quello dei profili sta diventando un giallo, qualcuno si spacciava per Antonio sui social”. Mistero risolto a quanto pare: nessun regolamento vietato, semplicemente un fake si spacciava per Antonio di Temptation Island 2025.