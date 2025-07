Giulia Duranti torna a parlare di Mirco Rossi: la storia Instagram dopo il ritorno di Temptation Island

Oggi, giovedì 3 luglio, è finalmente ripartita su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Dopo una pausa di nove mesi dall’ultima messa in onda – che lo scorso anno aveva visto anche un’inedita versione autunnale – il reality delle tentazioni torna a tenere compagnia al pubblico. Con il ritorno del programma, molti ex protagonisti hanno voluto mandare un messaggio di supporto a Filippo Bisciglia e alla trasmissione. Tra questi anche Giulia Duranti, che ha condiviso una storia su Instagram direttamente dal divano di casa, mentre guardava la prima puntata.

Valentina distrugge Antonio a Temptation Island 2025: "Pezzo di m*, pago tutto io"/ Lui furioso: "Vado via"

In particolare, Giulia ha fatto riferimento alla relazione con il suo ex fidanzato Mirco Rossi, diventata virale l’anno scorso anche per il celebre episodio della “scarpa”. Ricordiamo che Giulia e Mirco stavano insieme da ben nove anni quando hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto partecipando a Temptation. Durante il percorso nel villaggio, Mirco ha capito di non provare più gli stessi sentimenti nei confronti di Giulia e ha scelto di chiudere la relazione. Poco dopo, ha intrapreso una nuova storia con la tentatrice Alessia, conosciuta proprio durante il programma.

Alessio choc su Sonia M. choc Temptation Island 2025: "Non l'ho mai amata"/ Lei sbotta: "Mi ha usata"

maro ma questa sta messa ancora così pic.twitter.com/iVzAdMKhaE — lis🦋zia di KIRI (@muscattinaaa) July 3, 2025

Giulia Duranti torna a parlare di Mirco un anno dopo Temptation Island: cos’ha fatto

Durante l’ultimo falò di confronto, Giulia disse addio a Mirco chiedendogli indietro le scarpe che gli aveva regalato, facendo una battuta diventata virale sui social. A distanza di un anno da quel momento iconico, anche se i due non stanno più insieme, Giulia ha voluto ricordare quell’episodio. Durante la messa in onda della nuova puntata di Temptation Island, ha condiviso una foto dello schermo e ha scritto: “Stasera, no shoes, no problem“.

Simone choc a Temptation Island 2025: "Sogno di far l'amore con le altre"/ Sonia B. trattiene le lacrime

Il post ha subito fatto il giro dei social, tra chi ha riso per la frecciatina e chi, invece, ha criticato Giulia per continuare a fare riferimento al suo ex fidanzato. C’è da dire che, nel frattempo, Mirco è stato legato per mesi ad Alessia, ma ad oggi pare essere di nuovo single.