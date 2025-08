Temptation Island 2025, boom di ascolti: ecco cosa ha fatto impazzire il pubblico quest’anno.

Temptation Island 2025, cos’ha funzionato davvero in questa edizione

Si continua a parlare di Temptation Island 2025, e sapete perché? Questa edizione è stata un vero e proprio successo. Non che le altre non lo fossero, ma chi si ricordava una tripla puntata per tre sere di fila e un record di share da far invidia ai programmi cult Mediaset? Ormai il reality condotto da Filippo Bisciglia è diventato a tutti gli effetti il più atteso, amato e seguito di sempre, superando il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi a mani basse.

Gli appassionati del mondo della tv si stanno chiedendo cos’è piaciuto tanto ai telespettatori, e perchè proprio questa edizione è entrata a far parte di un record che difficilmente scorderemo. Partiamo dunque con una breve analisi e proviamo ad elencare i 5 punti e momenti che l’hanno resa a dir poco indimenticabile. Primo fra tutti, il personaggio di Simone, così assurdo ma allo stesso tempo sincero, ha permesso ai fan di farsi quattro risate durante i suoi discorsi sul terrapiattismo o sul bacio dato alla tentatrice Rebecca solo per mettere alla prova il suo amore con Sonia B. Lui, re dei meme insieme ad Antonio, è uno di quei protagonisti che danno il brio ad un reality come questo.

Temptation Island 2025, la proposta di matrimonio e l’annuncio della gravidanza: momenti top

Il matrimonio: come secondo elemento top, c’è la relazione disturbatissima ma passionale tra Antonio e Valentina. Lei, innamorata persa, gli perdonerebbe la qualunque. Mentre lo guardava nei video dal capanno non riusciva quasi ad arrabbiarsi, confessando di sciogliersi ogni volta che se lo trovava davanti. Poi la proposta con i fuochi, tutto così trash da farci quasi sognare ad occhi aperti. Terzo punto, la gelosia, sentimento che ogni anno la fa da padrone. In questa edizione di Temptation Island 2025 le più gelose sono state le donne, in particolare Maria Concetta, talmente piena di red flag che non si capisce come Angelo sia sopravvissuto fino a qui.

Lui, silenzioso, si è represso durante tutto il percorso per paura di lei, tanto da tremarle davanti al falò. Peccato non si sia lasciato andare, Marianna era perfetta per lui! La gravidanza. Abbiamo avuto matrimonio, tradimenti, personaggi folli, ma come poteva mancare la ciliegina sulla torta di un bebè in arrivo? Simone e Sonia B hanno annunciato di aspettare un figlio, anche se oggi le cose non sembrano andare per il meglio. In ogni caso, un colpo di scena del genere ha reso tutto ancora più perfetto. E in ultimo ma non per importanza, l’amore apparentemente vero fra Valerio e Ary a Temptation Island 2025, con la conseguente reazione di Sarah, la quale ha fatto un passo indietro rendendosi conto di aver perso l’amore della sua vita.