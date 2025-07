Temptation Island 2025, Ida Platano difende Sonia M. contro Alessio: "Forza!" la reazione sui social non passa inosservata

Temptation Island 2025, Ida Platano si schiera a favore di Sonia M. contro Alessio: il commento non passa inosservato: “Forza!”

Tutti pazzi per Temptation Island 2025 ieri sera è andata in onda la terza puntata del reality di Canale5 condotta da Filippo Bisciglia e gli ascolti sono stati più che ottimi. A seguire il viaggio nei sentimenti delle sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore sono stati in 3.489.000 spettatori e il 29.2% di share. E non è tutto perché il reality guidato ha toccato picchi di 4.264.000 di spettatori e del 42.1% di share. E tra i tantissimi telespettatori c’erano anche dei volti storici di Uomini e Donne che si sono appassionati alle loro vicende come Gemma Galgani ed Ida Platano.

Ida Platano, storia dama del trono over di Uomini e Donne che è stata anche tronista in una passata edizione e che forse, stando alle ultime indiscrezioni tornerà a settembre, ha commentato sui social la puntata del 17 luglio 2025 di Temptation Island 2025. Ida Platano durante il falò di confronto di Sonia M. ed Alessio, al termine del quale i due sono usciti separati, si è schierata a favore di lei. Ida ha postato una IS in cui era intenta a seguire il confronto tra i due ed ha commentato con un eloquente: “Forza Sonia!” seguito dalle emoticon che esprimono dubbi e perplessità durante il discorso di Alessio.

Sonia M. di Temptation Island 2025 difesa da Ida Platano con un commento sui social

Una delle protagoniste assolute di questa edizione di Temptation Island 2025 è stata Sonia M. incoronata dal web regina e vincitrice morale dell’edizione. Sonia M. ed Alessio sono due avvocati di 48 e 39 anni che stanno insieme da 8 anni e che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Una volta iniziato il reality l’uomo ha rivelato di non credere di aver mai amato la sua compagna ma di stare con lei, e averle addirittura fatto la proposta di matrimonio solo per gratitudine. Dopo una serie di rinvii nella puntata di ieri c’è stato il falò di confronto tra i due e Ida Platano si è schierata a favore di Sonia M. di Temptation Island 2025.