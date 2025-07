Quando finisce Temptation Island e possibile svolta ‘clamorosa’ per la programmazione della prossima settimana.

La febbre da Temptation Island 2025 divora positivamente gli appassionati che, ne siamo certi, guarderebbero anche più volte a settimana le avventure delle coppie protagoniste. Per paura che le emozioni arrivino al culmine troppo presto, in molti già cercano notizie su quando finisce il reality condotto da Filippo Bisciglia ormai prossimo a raggiungere le battute finali; il tutto, non prima di un clamoroso retroscena che potrebbe stravolgere la programmazione del programma realizzato dalla Fascino.

Ricollegandoci con quanto detto in principio, aumentare il carico di puntate oltre le 2 a settimana sembrava pura fantasia se non utopia; stando a quanto riporta però DavideMaggio, spesso la realtà supera le più rosee aspettative degli appassionati. Sarebbero infatti in corso valutazioni per triplicare l’appuntamento con il reality condotto da Filippo Bisciglia. Il motivo?

L’enorme quantità di situazioni da mostrare nelle registrazioni e che porterebbero dunque le puntate a finire troppo tardi. Ecco dunque il colpo di genio di Maria De Filippi e addetti ai lavori; introdurre una terza puntata settimanale – conclusiva – per non andare oltre la mezzanotte con la messa in onda.

Temptation Island 2025 ‘chiude’ prima ma triplica: il retroscena sulle possibili 3 puntate della prossima settimana

Un modo per non tagliare nulla, per non sforare con l’orario e per offrire ai telespettatori una sorta di regalo dato il grande seguito dimostrato anche per la nuova edizione.

Temptation Island 2025 finisce in anticipo, ma non rispetto al calendario bensì in riferimento all’orario; questa la suggestione delle ultime ore riportata da Davide Maggio e che dunque potrebbe portare alla definizione di 3 puntate per la prossima settimana. Insomma, laddove dovesse concretizzarsi tale ipotesi, prepariamoci ad un ‘triplete’ di boom in termini di ascolti.